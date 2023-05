El desgarrador posteo de la periodista Vanesa Borghi ante la repentina muerte de su bebé

escuchar

Este domingo, la periodista Vanesa Borghi compartió en sus redes sociales la peor noticia: su beba Clara, fruto de su relación con el ingeniero Carlos Garces, murió. A raíz del profundo dolor que atraviesa la presentadora de televisión argentina (nacionalizada chilena), escribió en su cuenta de Instagram un posteo con el que conmovió a todos sus seguidores.

Vanesa Borghi compartió un reel con su proceso de embarazo para despedir a Clara, su hija

Mediante un reel con fotos que recorren todo el embarazo junto a su pareja, y las dos primeras semanas de Clara, la periodista le dedicó unas emotivas palabras de despedida. Cabe recordar que había estado internada tras ser diagnosticada, al entrar en el sexto mes, de placenta previa y oligoamnio, por lo que según expresaron los médicos, presentó un volumen de líquido amniótico menor al esperado para el tiempo de gestación.

“Te amamos Clara”, inició Borghi, quien a su vez compartió el mismo posteo con su marido. “Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza. Fueron los seis meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta de que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable”, continuó la periodista.

“Las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos”, subrayó y agregó: “Dicen que viniste a enseñarme algo, aún espero esa respuesta y de alguna manera la exijo, porque te fuiste muy rápido y yo te necesito a mi lado”.

En tanto, dejó en claro que este hecho significó un antes y un después en su vida, por lo que será difícil superarlo. “Cambiaste nuestra vida, de una manera más linda, más dulce, más amable. Llegaste a unirnos, a fundirnos en el amor infinito. Ya no somos los mismos. En situaciones como esta es difícil entender miles de cosas, solo que sé que de a poco tendremos que rearmarnos, pero no sé cómo”, dijo.

Antes de finalizar, Borghi agradeció el “apoyo y buena energía” de “familiares, amigos e incluso personas que no conocemos y me han contado sus experiencias y nos daban aliento”. “Descansa en paz Clara Garces Borghi”, concluyó la periodista junto a un emoji de ángel.

La periodista fue diagnosticada a su sexto mes de gestación de placenta previa y oligoamnio (Fuente: Instagram/@vanesaborghi)

Además de Vanesa, Carlos Garces escribió en un comentario: “Nadie es experto en su dolor… Nos diste los 6 meses más lindos de nuestras vidas, ya sabremos por qué viniste por tan poco, pero también sabemos que ya tenemos un angelito que nos cuidará por siempre”.

Más tarde, desde sus Historias temporales, la presentadora compartió las imágenes de la despedida de Clara: “Siempre estarás en nuestra vida”. Y, en otra foto, mostró la sala velatoria: “Tantas preguntas…”.

Acerca de su internación, dos semanas atrás Vanesa Borghi contó: “Desde el principio de mi embarazo sabíamos que tenía placenta previa, que es muy normal hasta la semana 28. Lo habíamos hablado con el doctor y seguimos los resguardos. Me hice un examen y todo iba bien con eso. El miércoles 26 de abril sentí que estaba largando mucha placenta. Fui a ver al doctor y me dejaron acá”.

“Los primeros días estuve bastante reservada. No tenía ganas de hablar con nadie, solo con mi pareja. Necesitaba estar muy tranquila para rearmarme. Muchas cosas por la cabeza: angustia, pena. Eso de también preguntarle al doctor qué podríamos haber hecho mal; no hicimos nada mal”, describió Borghi.

LA NACION