Un periodista chileno reveló un romance oculto de Benjamín Vicuña con una famosa: “Duró varias noches”

En Intrusos (América), el periodista chileno Mario Solís estuvo en el piso para hablar acerca de la nueva serie del expresidente Carlos Saúl Menem. Presentado por Flor de la V, se encargó de analizar la figura del exmandatario en el tiempo en que estuvo en pareja con Cecilia Bolocco y, a partir de esa conexión, surgió un nombre que desconcertó por completo al staff del ciclo televisivo.

Para darle el puntapié inicial a la charla, Solís se encargó de relatar cómo fue la relación entre el riojano y la modelo chilena. “Nunca quedó claro si Cecilia Bolocco se enamoró realmente de Carlos”, manifestó y, al escuchar que la conductora asentía sobre este punto, la charla derivó en el nombre de Benjamín Vicuña.

“Curiosamente en su historia todas sus relaciones son públicas. Las que no trascendieron fueron porque ella se encargó de que no se sepa como la que tuvo con Benjamín Vicuña”, deslizó. Esta información fue tomada con total sorpresa por el equipo, que pidió más detalles al respecto.

En esa misma línea, Solis puntualizó: “Fue en los años 2000 y es una información que manejan gran parte de los medios chilenos. Esto se dio en una gira de Teletón (el equivalente a Un sol para los chicos en la Argentina) donde hubo un romance que duró varias noches. Este tipo de relaciones que no se vinculan con figuras de poder o que no tienen peso al no ser con un político o un empresario no trascienden en los medios chilenos, no le dan mayor importancia”.

Por último, el periodista trasandino remarcó las preferencias de Bolocco y su relación distante con la prensa: “Ella es amada y odiada por los chilenos. Lo que sucedió es que a ellos no le perdonan cuando fue Miss Universo y dejó a su novio por ser de clase media. Hay que partir de la base de que todas las relaciones que tuvo son con figuras importantes en desmedro, incluso, de los sectores más desprotegidos de la sociedad chilena”.

Las últimas veces que Cecilia Bolocco fue noticia no fue por motivos positivos. Su última aparición fue en sus redes sociales, el 30 de abril, cuando contó que tuvo que ser operada de emergencia. Allí, reveló que le salió un orzuelo en el ojo que se volvió en un cuadro más complejo. Si bien la operaron, contó que sumó otro remedio. “Tenía que recuperar mi ojo, ¿Pueden creer que a punta de aloe vera se me recuperó? Yo no sé cómo lo hice. Recé mucho”, acotó.

Un mes antes, el 31 de marzo, la modelo chilena fue noticia por una polémica, cuando dijo: “La camisa es larga; una se la puede poner adentro. Tiene múltiples usos (...). Engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda. O no sé si eso, pero yo estoy feliz”. Sus comentarios fueron criticados y tildados de “gordofóbicos” por los usuarios de las redes.

