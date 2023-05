El desgarrador mensaje que Nacho Castañares le dedicó a su mamá en el aniversario de su muerte: “Te amo para siempre”

escuchar

El 27 de marzo, se celebró la final de la décima edición de Gran Hermano (Telefe) y Marcos Ginocchio se consagró ganador por el voto del público. Así, quedaron como finalistas Juan Ignacio Castañares y Julieta Poggio, en segundo y tercer lugar respectivamente. Durante el reality conducido por Santiago del Moro, los exconcursantes se abrieron y mostraron facetas de su vida ante los espectadores, algunas que los conmovieron, como el fallecimiento inesperado de la mamá del porteño. Este domingo, se cumplió el aniversario del momento que cambió la vida a Nacho y compartió un emotivo mensaje: “Que descanses siempre”.

Desde el minuto uno en el que pisó el plató de Telefe, Nacho destacó que es muy familiero y dio detalles sobre su núcleo. “Nací en Madrid. Mi papá y mi mamá vivían en España y, cuando ella se vino a vivir a Buenos Aires, me vine. Desde los 4 años, viajo solo para ver a mi papá”, contó el concursante. Y agregó: “Mi papá conformó una pareja con otro hombre, al cual yo considero mi segundo papá. Mi mamá falleció hace poco, y sobrellevo el dolor con el apoyo de mi papá y de mi abuela”.

El emotivo mensaje que Nacho le dedicó a su mamá Instagram: nachoo_cp

Luego de su entrada a la casa más famosa, el joven se pudo abrir con sus compañeros y se quebró al hablar sobre el fallecimiento de su madre, Mariana, en mayo de 2022. “La internaron y le hicieron estudios. Se dio cuenta de que tenía la aorta muy cerrada, así que le dijeron que o le ponían un stent o la operaban”, comenzó Castañares.

Y puntualizó: “Ella quería el stent, pero después se dio cuenta de que estaba muy cerrada y de que la tenían que operar sí o sí”. En medio del llanto por la emoción de recordar a su madre, Nacho continuó: “La tenían que estabilizar para operarla y, ahí, le dieron un montón de medicamentos. Le salían heridas con pus, estaba muy marcada con agujas y, para mí, no aguantó”.

“Fuiste quien me enseñó todo”

Este domingo, se cumplió el aniversario del fallecimiento de Mariana, la mamá de Nacho, y el subcampeón de Gran Hermano le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, junto a varias imágenes de ambos en varias etapas de la vida.

Nacho compartió imágenes con su mamá Instagram: nachoo_cp

“Además de ser la persona más buena que jamás conocí, fuiste la persona que a mí me enseñó todo y me acompañó en cada cosa que quise hacer, siempre con una sonrisa y con esa mirada que te caracterizaba”, comenzó el exparticipante. Y siguió: “No puedo creer que me esté tocando vivir esto, me lo imaginé siempre de otra manera y, obviamente, en un futuro mucho más lejano. Pero, si esto va a servir para que estés mejor, bienvenido sea”.

El subcampeón del reality concluyó: “Siempre vas a ser la mujer que más voy a amar y a la mujer a la cual le voy a dedicar todo lo bueno que me pase de acá en adelante. Porque, si no fuera por vos, yo no sería como soy. Te amo para siempre Má, que descanses siempre”.

