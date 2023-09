escuchar

Este lunes 4 de septiembre, se celebró el esperado estreno del Bailando 2023 (América TV), bajo la conducción de Marcelo Tinelli y con el jurado conformado por Carolina “Pampita” Ardohain, Marcelo Polino, Ángel de Brito y Moria Casán. Además de las 30 parejas que competirán sobre el escenario, asistió a la edición de este martes una invitada de lujo: Zaira Nara, quien protagonizó un desopilante comentario que hizo reír a todos.

La hermana de Wanda Nara participó del novedoso streaming que se transmitió desde el estudio del programa, junto a celebridades como Cristian Vanadía. En medio de su presentación, el conductor le pidió que bajara a la pista de baile. “Estoy bancando desde acá”, señaló la modelo.

Además, Tinelli destacó la presencia de Kennys Palacios en el streaming junto a Zaira. “Los dejó a Wanda y a Mauro [Icardi] en Turquía. Basta. Tenés que venir a bailar”, apuntó el conductor sobre el estilista y fiel acompañante de la empresaria y su familia. A lo que Nara advirtió: “Sí, ya era hora de que me acompañe”.

Kennys Palacios es el estilista y fiel aliado de Wanda Nara Instagram: @kennyspalacios

Al instante, Tinelli sugirió que Palacios era muy cercano a Wanda Nara y Zaira protagonizó un desopilante comentario sobre el estilista que hizo reír a todos los asistentes. “Sí, ya está, ahora se queda conmigo. Y gana en pesos ahora. O sea, el arreglo lo perjudicó. Pero bueno, el amor es así”, expresó.

El desopilante comentario de Zaira Nara en el Bailando 2023

En tanto, Marcelo Tinelli continuó la broma de la modelo y apuntó: “Con esta, cag***te. Con la otra [en referencia a Wanda], podés ganar euros o viajar a Milán”.

Al finalizar el ciclo, el presentador pidió disculpas por no recordar a Silvina Luna en el debut del programa, quien falleció el jueves 31 de agosto tras permanecer 79 días internada en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires.

Zaira Nara se enojó con Marcelo Tinelli por la broma de la espuma en vivo

En la edición de este martes, asistieron al programa los ganadores del Bailando 2014, los comediantes Anita Martínez y Marcos “el Bicho” Gómez; quienes decidieron realizar una broma en vivo que no sentó del todo bien a muchos en el estudio. La situación culminó con la incomodidad de Marcelo Tinelli y el enojo de Zaira Nara con el conductor por un peculiar detalle.

Zaira Nara sufrió la broma de la espuma y se enojó con Marcelo Tinelli en el Bailando

“Justo me hice un tatuaje y no se puede manchar nada, eh”, advirtió Tinelli a la pareja de ganadores, cuando observó que se acercaban con tortas de espuma hacia él. Al instante, Martínez y Gómez tiñeron al conductor de blanco, lo que desató su enojo. “Te dije que no lo tenías que hacer, que no vengan con las tortas a pelotudear”, expresó. Y siguió: “No da. No entiendo la gracia de todo esto. No se puede seguir bailando porque hay que limpiar la pista”.

En tanto, la pareja llenó de espuma también a Larry de Clay y, por sugerencia del conductor, apuntaron contra Zaira Nara. Así, la modelo terminó con la cabeza inundada y expresó su enojo contra Tinelli. “Dos horas estuve para hacerme el peinado, Marcelo”, señaló, mientras plasmaba una de las tortas sobre el rostro del presentador.