Así como los famosos comparten sus amistades dentro del mundo del espectáculo a través de sus redes sociales, cuando estas relaciones se rompen, todos quieren saber cuál fue el conflicto que marcó el punto final. A veces trasciende, a veces no, y a veces son los mismos protagonistas los que ventilan sus internas en los programas de televisión. Este fue el caso de Ximena Capristo, quien hace dos semanas, desde el living de LAM, señaló a Pedro Alfonso como el responsable del final del vínculo entre él y Gustavo Conti, su marido . “Tuvo feas actitudes”, apuntó . Consultado por Intrusos en el Espectáculo, y aunque en un principio buscó despegarse del tema, el productor y pareja de Paula Chaves reconoció que volvería a trabajar con Conti y apuntó contra Capristo: “Todo es mentira”, sentenció.

La amistad entre Pedro y Gustavo comenzó hace diez años, cuando ambos compartieron temporada en Villa Carlos Paz. En ese momento, las parejas comenzaron a forjar una amistad: salían a comer y pasar tiempo juntos. También fueron parte de ese grupo Luciano Castro y Sabrina Rojas. Pero esta relación se quebró y ahora se supieron los supuestos motivos detrás de eso.

Ximena Capristo apuntó contra Pedro Alfonso

En LAM, y luego de que De Brito repasara que se comentaba que Pedro “dejó de llamar” a Conti para ofrecerle trabajo”, Capristo se puso seria y respondió sin filtro: “ Lo que pasa es que Pedro tuvo feas actitudes con Gustavo. Tuvo feas actitudes, tratos y destratos ”. En ese momento, se remontó a cuando su marido y el productor trabajaron juntos, entre 2016 y 2017, en la obra de este último Abracadabra. “Sinceramente, esa temporada Gus la pasó mal. Hasta venía muy angustiado por lo que le hacía Pedro en la gira ”, expresó. “A mí me da bronca porque Gus lo quería mucho; lo quiere mucho, seguramente tiene la mejor con él, pero a mí no me gusta que lo lastimen”, concluyó Capristo.

La palabra de Pedro

Con su hija mayor como testigo, Paula Chaves regresó por un ratito a la pista más famosa del país, lugar en el que conoció a su marido Pedro Alfonso Gerardo Viercovich

En una nota en vivo que le dio a Intrusos en el Espectáculo, Pedro primero habló del debut de Marcelo Tinelli anoche en la pantalla de América con su clásico Bailando, ciclo del que fue parte muchos años, primero como productor y luego como participante. En principio, quiso dejar en claro por qué no estuvo presente: confesó que mientras Paula Chaves fue a trabajar y se llevó con ella a Olivia, la hija mayor de la pareja, él se quedó con Baltazar y Filipa, los más pequeños de la familia.

“Me encantó ver todo lo que vi, me encantó verla a Paula bailar después de tanto tiempo”, contó luego, aunque de inmediato aprovechó para pasarle factura: “En realidad la idea era que estemos los dos, pero después me limpió”, confesó. Sobre el regreso del show a la pantalla, Alfonso se mostró entusiasmado. “Me gustó todo. Más allá de lo que significa el programa para mí, muchos amigos productores y mucha gente que quiero mucho, me gustó verlo de vuelta”, admitió. “Ojalá que le vaya muy bien”, cerró el tema.

Una amistad quebrada

Saldada la pregunta sobre la vuelta de Bailando y sin demasiadas vueltas, Florencia de la V fue directo al punto: le preguntó sobre su distanciamiento con Gustavo Conti y sobre las declaraciones de Capristo. “‘Maltrato y destrato’, dijo Ximena”, le recordó Guido Záffora ante la cara de desconcierto de Alfonso. “Fue sorpresiva esa declaración”, reconoció el panelista. “Bueno, prefiero no engancharme. Yo lo quiero mucho a Gustavo y ojalá que nos volvamos a ver”, atinó a responder. Luego, a lo largo de la charla, se soltó y dio más precisiones sobre el fin de la relación.

Con la voz calma, Pedro recordó que luego de la última gira que hicieron juntos no se volvieron a ver pero sí se mandaron mensajes, aunque no con la frecuencia que lo hacían antes. “Yo le tengo mucho cariño a él y hemos pasado momentos muy lindos”, reconoció, y buscó de inmediato despegarse de las palabras de Capristo y diferenciar entre ella y su amigo. “ Está muy alejado de la realidad todo eso que dice ella, pero yo a él le tengo mucho cariño ”, aseguró.

En ese momento, y luego de que el productor marcara una diferencia entre su amigo y la mujer de su amigo, Tauro le volvió a preguntar si las declaraciones de Capristo le causaron sorpresa. “No sé, no me engancho porque yo no trabajé con ella nunca. Sí nos recibían en su casa muy bien, como nosotros a ellos, y hemos convivido mucho, pero no sé ”, ensayó, algo confundido y sin muchos ánimos de ahondar en el tema.

Ximena Capristo y Gustavo Conti junto a su hijo Félix Instagram / @ximecapristo

“¿Por qué Ximena Capristo podría decir que vos tratabas así a Conti?”, quiso saber Guido Záffora, y repasó que la ex Gran Hermano repitió durante la entrevista con Ángel de Brito la palabra maltrato. “¿En qué situación vos recordás que hubo un desentendimiento entre ustedes dos?”, puntualizó, “No tiene mucho sentido, la verdad. Además, conociendo a Gustavo, con el carácter que tiene… no”, explicó Alfonso. Luego, reconoció que en una gira y en una convivencia pasan muchas cosas, pero que son propias del trabajo.

“Van cambiando las relaciones”, explicó cuando Tauro le consultó por qué no se ven más, y fue un poco más allá: contó que a sus amigos de Mármol, de donde es oriundo, los ve menos porque está lejos pero eso no significa nada. “Son etapas”, sentenció. Sin embargo, la calma desapareció y reaccionó con algo más de molestia cuando Záffora le recordó que Capristo dijo que los hombres del grupo -él, Conti y Luciano Castro- se juntaban a hablar mal de las parejas. “ No, bueno, es mentira. Todo es mentira ”, soltó, visiblemente incómodo con el tema.

Por último, Alfonso descartó que el enojo haya surgido por su rol de productor. “Yo no es que decido, tampoco. Y muchas veces se cambia el elenco, y a veces trabajo con amigos y a veces no. En su momento se ha tomado la decisión de que Emilio Disi no esté con nosotros y se vaya a trabajar con la otra obra. Son cosas que pueden ser molestas en la cuestión humana porque uno por ahí dice ´quiero laburar siempre con mis amigos´, pero no siempre pasa eso”, reveló.

“ Yo volvería a trabajar con Conti. Me divierto mucho con él. Y siempre que hemos estado con Gustavo y con Tito, nuestro trío, somos unos nenes y nos divertimos mucho. Y en su momento creo que fue muy linda la dupla que hicimos ”, sorprendió sobre el final, y dejó en claro que el problema no es con su amigo sino con Capristo.

