En la cama: Flor Peña festejó una noche de premios con una selfie en bombacha

Los Premios ACE 2019 no ahorraron en premios para Cabaret que resultó ser la gran estrella de la noche. El musical inspirado en los años 30 que tiene a Flor Peña y a Mike Amigorena como protagonistas se quedó con ocho galardones.

Entre ellos, el de mejor actriz para la jurado del bailando. Felices, los protagonistas y el resto del equipo de la obra salieron a festejar el martes a la noche.

"Cabaret es y será sin dudas un nuevo punto de inflexión en mi carrera", escribió Florencia hoy a la mañana desde la cama. Dejando poco lugar a la imaginación y con una sonrisa seductora, la actriz expresó su felicidad sin dejar de lado su sensual estilo: "Actuar me hace feliz, me sana, me ayuda a vivir".

La publicación mañanera cosechó en pocas horas casi 60 mil likes y un centenar de comentarios con felicitaciones y elogios por la jugada pose con la que anunció su premio. "Así de feliz me levanto hoy", escribió la diva que no le teme a romper tabúes.