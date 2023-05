La China Suárez y Nicolás Cabré compartieron un desopilante vivo junto a su hija Rufina, pero el actor terminó cortando

escuchar

Desde hace ya un tiempo que María Eugenia “La China” Suárez y Nicolás Cabré sorprenden a sus fans con diversas idas y vueltas en las redes sociales. Si bien era de público conocimiento que la expareja mantiene un estrecho vínculo por su hija en común, Rufina, su interacción ante sus seguidores siempre da que hablar. El martes por la noche, dieron un paso más e hicieron una transmisión conjunta en vivo, en la que se vivieron desopilantes momentos porque el actor no pasó por alto los comentarios que hacían los fans.

Instalada en Brasil por asuntos laborales, la China Suárez realizó una transmisión en vivo en Instagram para interactuar con sus seguidores. Luego de responder una serie de preguntas, la actriz sumó a su agente de prensa, Carolina Nolte, quien la acompañó en el viaje. Más tarde, e inesperadamente, compartió pantalla con Nicolás Cabré, quien desde la Argentina se mostró junto a su hija en común. Los cuatro se dejaron ver divertidos y descontracturados, y no faltaron las advertencias para Rufina acerca de los comentarios que hacía, ya que la estaban viendo más de 13 mil personas.

Nicolás Cabré, la China Suárez y Rufina hicieron un vivo

Por su parte, el actor, que se muestra incursionando en el mundo de las redes sociales, fue guiado por su hija de 9 años y entendió que los seguidores comentaban sobre la conversación. “Volvé con Nico, ahí empezaron”, leyó Cabré un comentario que le llamó la atención. En ese momento, al escucharlo, Rufina abrazó a su padre, mientras actriz lanzó una fuerte carcajada. Pero no fue el único momento desopilante de la charla, sino que luego de que mostrara la habitación del hotel y la cena que iba a comer, la China abrió la puerta a sus fans para que le hagan preguntas a su expareja, mientras que él preguntó cuál era la idea de la transmisión.

“A partir de ahora pueden hacerle preguntas a Nico, que las va a contestar porque le encanta. Entrevistémoslo”, expresó la actriz y le advirtió al actor que a ella no “le pondría” los puntos, ya que no era periodista y bien se sabe que el galán mantiene una distante relación con los medios de comunicación. Acto seguido, la ex Casi Ángeles leyó un comentario: “Preguntan si estás en pareja”. “Se corta, se corta”, contestó él con humor, para no revelar su estado sentimental. Aquella fue la última interacción del cuarteto, que se despidió para continuar con sus actividades nocturnas.

La pregunta de la China Suárez a Nicolás Cabré que lo incomodó

A pesar de haber cortado la comunicación, Nico siguió atento a la transmisión de su expareja y no dudó en comentar sobre su irrupción en redes sociales, ya que abrió su cuenta de Instagram en julio del 2022. “Sí, todo gracias a vos. Tengo un Instagram, hice un vivo, me falta una canción y un TikTok”, le escribió a la actriz señalándola como su gran impulsora en su camino virtual. Luego, se despidió definitivamente.

La transmisión tuvo picos de 20 mil usuarios viéndolos en simultáneo y, por supuesto, Rufina se llevó todos los halagos, al ser escuchada por primera vez. Si bien la niña comenzó a aparecer usualmente en las redes sociales, sobre todo realizando bailes en TikTok, su figura es muy resguardada por sus padres.

