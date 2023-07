El posteo de Mica Viciconte con un palito para Nicole Neumann en medio del escándalo con Indiana

escuchar

Las cosas entre Nicole Neumann y Fabián Cubero atraviesan su peor momento. Distanciada desde hace meses de su hija mayor, Indina, en los últimos días la modelo habría recibido una denuncia de parte de la adolescente por “supuesta violencia psicológica y verbal”. Ella se fue a vivir con su padre en diciembre y, según reveló la abogada del exfutbolista, recién pudo retirar sus pertenencias hace poco, incluida su mascota. Por su parte, Micaela Viciconte compartió una foto en sus redes y dio cuenta que ahora es ella quien cuida a la perrita “de la discordia” que actualmente vive en su casa.

Meses atrás, comenzó a barajarse en las redes la hipótesis de que Indiana estaba alejada de su madre. Su ausencia en múltiples viajes familiares, de los que sí participaron sus hermanas Sienna y Allegra y Manu Urcera, pareja de Nicole, llamó la atención, al igual que el hecho de que pasara tanto Navidad y Año Nuevo con su padre, Mica Viciconte y Luca, su medio hermano. Las especulaciones luego se volvieron certezas cuando Cubero reveló en diálogo con Pronto que Indiana estaba viviendo con el “porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá”.

Indiana Cubero demandó a Nicole Neumann por "supuesta violencia psicológica y verbal" Archivo

En este sentido, el escándalo se acrecentó en los últimos días, cuando la disputa familiar llegó a la justicia: Indiana habría demandado a Nicole por “supuesta violencia psicológica y verbal”. Ella decidió quedarse con su padre y Mica Viciconte, con quien tiene una gran relación. Incluso, hace unos días, la cuenta de Instagram Gossipeame, compartió una historia que subió la exparticipante de Combate donde se la pudo ver en el gimnasio, precisamente con la mascota que Nicole le regaló a Indiana por su cumpleaños.

“Tuve una amiga que me acompañó a entrenar”, escribió la influencer con el hashtag Rufi. Ante esto, Pochi de Gossipeame advirtió: “Mica Viciconte llevó a entrenar al perro salchicha que le había regalado Nikita a Indiana. Cuando no decís nada, pero con una foto decís mucho”. Lo cierto es que la madre de Luca fue consultada por la disputa familiar, y aunque aseguró que no iba a hablar del tema, se pronunció del lado de su pareja y de las niñas, a quienes aseguró que quiere mucho y son parte de su familia.

Mica Viciconte llevó a entrenar al perro que Nicole Neumann le regaló a Indiana (Foto: Instagram)

Pero, la presencia del can en la foto de Micaela no fue un detalle menor, ya que este fue motivo de conflicto entre Nicole e Indiana. El martes, Lidia Rosenstei, abogada de Fabián, habló en A la Barbarossa (Telefe) y se explayó sobre el conflicto. Durante la entrevista telefónica, Pia Shaw le preguntó por el día en el que la adolescente fue con dos amigas a la casa de su madre a buscar a Rufi, su perra “que no veía hace muchos meses y que no podía estar con ella”.

Ante esto, la letrada explicó: “Ella fue con dos amigas y la mamá se sorprendió. Después le envió un mensaje, sintiéndose avergonzada de que la hija haya ido con dos amigas porque quedaba expuesta de algún modo y se quejó porque se llevó hasta los retratos”. A su vez, remarcó que la perrita en cuestión fue un regalo que Nicole le hizo a Indiana por su cumpleaños, dando cuenta de que era de ella y no de las tres hermanas.

LA NACION