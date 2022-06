El detrás de escena del jubileo de la reina Isabel: el reencuentro familiar que no terminó de la mejor manera

Durante los cuatro días que duró el jubileo de platino de la Reina Isabel II, por los 70 años de su ascensión al trono, se vivieron una serie de acontecimientos que quedaron registrados por las cámaras que copaban el lugar y recorrieron todos los rincones del mundo. Entre algunos de los episodios más llamativos estuvieron el regreso desdibujado del príncipe Harry y Meghan Markle, los gestos que realizó el príncipe Louis durante la ceremonia y el desmayo de al menos cinco soldados por las altas temperaturas.

El príncipe Harry y Meghan volvieron a Inglaterra para estar presente en los festejos que se realizaron en honor a la monarca, en un evento que convocó a toda la familia real. Si bien los duques de Sussex asistieron al desfile fueron observados viendo el despliegue desde una ventana del edificio del Estado Mayor. Además, en ningún momento se les permitió subir al balcón del Palacio de Buckingham con el resto de los integrantes activos de la monarquía. En esa oportunidad solo aparecieron en público el príncipe Carlos, junto a Camila de Cornualles, la Reina Isabel II, el príncipe Louis, la princesa Charlotte y el príncipe Jorge con el príncipe Guillermo, y otros miembros de la realeza.

Esta vez, Harry y Meghan estuvieron muy lejos del lugar que ocupaban hasta hace dos años, cuando aún pertenecían a la Corona y solo se los pudo distinguir tras los cristales, mientras jugaban con las nietas de la princesa Ana. Todo esto se pudo ver cuando la Reina, junto a sus “18 elegidos”, la familia que trabaja activamente para la Corona, salía a saludar en Buckingham.

Los miembros activos de la realeza que acompañaron a la reina Isabel II

La situación no terminó ahí, ya que los duques de Sussex también decidieron asistir a la misa de Acción de Gracias en honor a la monarca británica, que se desarrolló en la Catedral de Saint Paul, de Londres. Ahí también estuvieron Kate Middleton y el príncipe Guillermo, por lo que, si bien debieron estar presentes, no se los vio intercambiar palabras ni miradas en público. La situación quedó en evidencia desde el principio, ya que no socializaron con nadie a lo largo y ancho del día. Además, en todo momento mantuvieron su cabeza al frente, después de reaparecer, entre aplausos y abucheos, y tomados de la mano. Una vez adentro, eligieron sentarse en la columna de bancas ubicadas en la parte opuesta a las que habían ocupado los miembros activos de la monarquía, quienes sí gozan de un alto rango dentro de la Corona.

Este era el primer acto oficial y en público al que asistía la pareja después de haber renunciado a la monarquía británica. Los festejos coincidieron con el primer cumpleaños de Lilibeth Diana, la hija de Harry y Meghan, el pasado 4 de junio, un día que los duques de Sussex decidieron festejar con amigos y algunos de sus primos, pero no lo hicieron con los hijos de los duques de Cambridge, en Frogmore Cottage, su casa en Windsor.

Harry y Meghan vieron el desfile desde otro lugar en vez del balcón del palacio de Buckingham (Kirsty O'Connor, Pool Photo via AP) Kirsty O'Connor - Pool PA

Antes de volar a Estados Unidos, donde viven actualmente, se supo que la duques de Sussex visitaron al príncipe Carlos y Camilla en Clarence House, ya que desde horas antes de que terminara el Jubileo habían decidido volver a Santa Bárbara, California.

En rigor, la ceremonia concluyó el domingo pasado, en medio de un festejo que se extendió a lo largo de la semana. Se cree que asistieron alrededor de 18 millones de personas, que participaron en los 85 mil almuerzos del Big Lunch Jubilar y un gran desfile con el que diez mil personas recordaron la coronación de la Reina, allá por 1953.

Harry y Meghan sentado en la columna opuesta a la de los miembros activos de la Corona (Aaron Chown/Pool photo via AP) Aaron Chown - POOL PA

Los festejos que llamaron la atención del mundo y vistió de fiesta a Inglaterra también tuvieron lugar para algunos acontecimientos inusitados. Por ejemplo, los percances que sufrieron los cinco soldados y que se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Otro que no se quedó atrás fue el príncipe Louis, quien protagonizó algunos momentos divertidos que quedaron registrados por las cámaras que cubrían los eventos.