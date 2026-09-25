El día que “El Negro” González Oro habló de su sexualidad: “Mis hijos rompieron la puerta del placard”

Este viernes, el mundo del espectáculo recibió una triste noticia: Oscar “El Negro” González Oro murió a los 74 años, dejando tras de sí un legado inimitable en la radiofonía argentina.

A lo largo de su historia en los medios, su vida íntima fue un punto de interés para las revistas del corazón y los programas de interés general. Y él, como hombre de la industria, no esquivó el tema cuando fue invitado a Podemos hablar, conducido por Andy Kusnetzoff.

González Oro explicó cómo salió del closet - Gentileza: Telefé

En el segmento denominado “Punto de encuentro”, el periodista abordó su orientación sexual y relató la particular manera en que oficializó su realidad frente a su entorno más cercano. Según expresó el protagonista ante las cámaras, su decisión de contarlo no ocurrió por una decisión propia, sino por una intervención directa de su familia. “Yo no salí del placard; mis hijos rompieron la puerta del placard”, sentenció el conductor con claridad ante la audiencia del ciclo emitido por Telefe.

El histórico conductor de radio situó aquel momento en una etapa de su vida caracterizada por una carga laboral intensa. En aquel entonces, González Oro cumplía funciones en el programa Polémica en el bar, trabajaba en un noticiero de América, competía en la radio durante la mañana y mantenía traslados constantes desde su vivienda en Pilar hasta el centro porteño. Ante la exigencia de este cronograma, su pareja, un arquitecto, le sugirió buscar una alternativa habitacional más cómoda y cercana a su lugar de trabajo. “Te vas a matar un día, alquilemos un departamento en Recoleta”, recordó González Oro sobre las palabras de su compañero de vida.

González Oro murió a los 74 años archivo

La revelación familiar ocurrió en un contexto de absoluta tranquilidad doméstica. El periodista relató que se encontraba en su cama, frente al televisor, cuando sus hijos lo llamaron para conversar. “Un día me llaman por teléfono y vienen a tomar un café”, narró. Al llegar, uno de sus hijos se ubicó a su lado y comenzó un discurso estructurado y ensayado previamente por ellos. En ese instante, sus hijos le transmitieron un mensaje de aceptación, donde lo calificaron como “un padre presente, generoso y brillante”.

Además, le aclararon que su vínculo con Sergio, su pareja, contaba con su aprobación total. “Relajate”, le dijeron, según la reconstrucción de los hechos que brindó el locutor durante el programa de Kusnetzoff.

El impacto emocional de este encuentro fue inmediato para el entrevistado. González Oro rememoró que las palabras de sus hijos le provocaron un llanto persistente desde su hogar hasta su llegada al estudio de televisión. El alivio se extendió también a su pareja, quien al recibir la noticia reaccionó con una profunda emoción.

“Lo llamé a Sergio, le conté y él también se puso a llorar como nunca en su vida”, admitió el periodista durante su testimonio. Para González Oro, el gesto de sus hijos facilitó su proceso personal de aceptación pública, algo que pudo concretar recién en la madurez.

El locutor atribuyó esta apertura mental de sus hijos a los valores inculpados y a los entornos de libertad en los que crecieron. “Lo que siento es una mezcla de admiración por ellos, felicitarme por cómo los criamos. Tiene que ver con lo que escucharon, vivieron, con una mente abierta”, concluyó el conductor sobre este episodio determinante de su vida privada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.