El día que Will Smith le pegó un cachetazo a un periodista en una alfombra roja

Las repercusiones por la cachetada que Will Smith le pegó al comediante Chris Rock en plena entrega de los Premios Óscar siguen adelante. Absolutamente inesperada y fuera de guion, la actitud del actor recorrió el mundo en cuestión de segundos, en los que muchos se preguntaron si el golpe que el intérprete de Wild Wild West le dio a su colega fue previamente consultado.

Para evacuar cualquier duda, al recibir su premio a mejor actor principal por su papel en Rey Richard: Una familia ganadora, Smith rompió en llanto e hizo alusión tácita acerca de lo que había sucedido instantes previos. Y sumó una forzada comparación entre el rol que le tocó interpretar y su propia vida. Además, intentó justificar su acto de violencia en el amor a su familia.

Aunque el hecho no registra precedentes en los premios que entrega La Academia de Cine de los Estados Unidos, no fue la primera vez que el reconocido actor tiene un arranque violento.

No es la primera vez. Así golpeó Will Smith a un periodista que intentó besarlo en una alfombra roja

Luego de viralizarse la piña del actor de En busca de la felicidad y La Verdad Oculta, una filmación de 2012 reflotó: ahí se ve donde Will Smith también abofeteó a un periodista en la presentación de la película Hombres de Negro III.

En la grabación, que tiene ya diez años años, se ve al periodista que toma a Smith de los hombros y le da un beso afectuoso. Más allá de que en un principio el actor le devolvió el cariño al reportero, mientras le decía “Oh, Dios mío, muchas gracias”, de un momento a otro, se lo sacó de encima con sus brazos y, luego, le propinó un golpe a mano abierta. En ese momento, le reclamó: “¿Cuál es tu pu... problema, amigo?”. Y siguió caminando entre risas...

Chris Rock y Will Smith, protagonistas de una inesperada pelea getty - WireImage

Al advertir que estaba siendo tomado por las cámaras y al ver la reacción de las personas allí presentes, ya que se trataba de un evento público, el artista retomó su compostura y trató de justificar el hecho: “Perdón, ¿vieron? Me besó. Es bromista el chico. No, lo siento. No, todo está bien”.

La postura de La Academia, fluctuante

Tras un primer tímido comunicado de repudio, ahora la organización de los Premios Óscar volvió sobre sus pasos y anunció que abrió una “investigación formal” para conocer en profundidad el hecho. Además, en el texto emitido por el sitio Hollywood Reporter, La Academia “condena” el accionar de Will Smith.