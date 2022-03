Como Will Smith, Jorge Lanata recordó el día que se peleó y amenazó de muerte a un famoso en un estudio de TV

La agresión de Will Smith a Chris Rock ocurrida este domingo en la entrega de los premios Oscar 2022 fue tema de conversación incluso en el pase de programa de Jorge Lanata y Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Tras citar el momento de la gala que se volvió tendencia mundial en las redes sociales, el conductor de Lanata sin filtro recordó una explosiva anécdota que lo tuvo como protagonista.

Los periodistas opinaron sobre la actitud del actor que, luego, recibió la estatuilla a Mejor Actor por su papel en El método Williams e intentó explicar su actitud en su discurso. En este contexto, Lanata recordó que él también protagonizó un momento de tensión que dejó sin palabras a sus colegas.

“¿Vos te peleaste con alguien a trompadas? Yo ni siquiera siendo chico”, le dijo Lanata a su colega, y Feinmann respondió que él tampoco. “No me interesa, no me gusta el matonismo”, reafirmó. Allí, el conductor de Lanata sin Filtro recordó un episodio que vivió en la televisión.

“Una vez a un tipo muy conocido, que no voy a contar quién es, lo amenacé de muerte. Pero pelearme, nunca”, reveló el periodista y desató la carcajada de sus compañeros. “Al tipo lo agarré en un estudio de televisión vacío en América TV. Me quería pegar, vino a pegarme. Lo llevé al estudio y le dije: ‘Mirá, si lo que nos está pasando es tan grave, yo vengo y te pego un tiro’. El tipo se puso blanco, se dio vuelta y se fue”, relató el conductor del programa radial. Rápido de reflejos, musicalizó la situación y puso la canción de la película El Padrino de fondo. “Si vos y yo no podemos estar en el mundo, y bueno, veamos qué hacemos”, cerró Lanata.

El día que Jorge Lanata se peleó con un compañero en un estudio de TV

En torno al escándalo que este domingo se le fue de control a los organizadores de la gala de la Academia de Hollywood, los periodistas analizaron quién fue el que estuvo peor: el actor que tuvo un impulso violento o el comediante que se burló de la calvicie de su esposa Jada Pinkett Smith.

“¿Viste lo de los Oscar?”, le preguntó Feinmann a su colega. “No lo vi, pero me enteré del quilombo de Will Smith”, le respondió el conductor de Lanata sin filtro y consultó cómo fueron los detalles de la polémica de la que habla el mundo entero. El resto del equipo explicó que el cruce no estaba preparado y que ya hay una demanda contra Smith por violencia.

“Este cómico presentaba el premio a Mejor Documental y tenía que decir un pequeño monólogo tipo chiste. Pero viste que está todo guionado”, comentó el conductor de Alguien tiene que decirlo, a lo que Lanata agregó: “No solo está guionado. La televisión americana y la radio tienen delay. Y ese delay es una especie de censura previa”, aseguró.

Lanata explicó que no existe el concepto de “vivo” en los medios estadounidenses y que todo está grabado previamente. “Es interesante decirlo porque muchas veces uno puedo admirar muchas cosas de Estados Unidos y otras no”, sostuvo el periodista y opinó: “Es paradójico que los tipos que defienden la libertad de prensa desde siempre tienen un delay de siete segundos en la televisión y de dos segundos en la radio”.

El pase entre Eduardo Feinmann y Jorge Lanata en Radio Mitre (Foto: Archivo)

Volviendo al tema de la cachetada en plena ceremonia, Feinmann le consultó a sus colegas quién fue el violento de la situación, si Will Smith por agredir o Chris Rock por hacer esa broma de mal gusto que desató la furia del actor. Lanata opinó que ambos lo fueron, aunque de distinta manera. Sin embargo, aclaró que no entiende a aquellos que critican al esposo de Jada Pinkett Smith. “¿Por qué no puede defender uno a alguien que quiere? ¿Qué es lo que estaría mal?”, se preguntó y su colega le respondió: “A eso le llaman ahora masculinidad tóxica”.