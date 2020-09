"El Dipy" criticó a Ofelia Fernández luego de que la legisladora se refiriera a las protestas policiales Crédito: elnueve

Las protestas de la Policía Bonaerense fueron el eje de la conversación pública de los últimos días. La legisladora porteña por el Frente de todos Ofelia Fernández usó sus redes para opinar sobre el tema y recibió duras críticas del vocalista de cumbia "El Dipy" que la acusó por supuestas incongruencias en su campaña electoral.

"La policía rodeando Olivos no hace otra cosa que afirmar que no se trata de simplemente de un reclamo salarial, sino de ponerse al servicio de la desestabilización", tuiteó Fernández. "Alberto [Fernández] no entró por la ventana, lo votamos millones de Argentinos. Lo defenderemos a él y a la Democracia", añadió.

"El Dipy" compartió el tuit de Ofelia y comenzó una serie de publicaciones en las que criticó duramente a la legisladora. "Hola Ofelia. Abro hilo", comenzó el cantante. En el primer tuit, compartió una imagen de Ofelia con una supuesta declaración suya en la que defendía la prisión domiciliaria otorgada a algunos detenidos cuando comenzó la cuarentena por el coronavirus.

Después, publicó una imagen en que la joven referente de los movimientos estudiantiles con una frase que supuestamente dijo públicamente. "Los pobres solo tienen tres opciones, entre ellas, robar y vender drogas", se lee sobre la foto.

Luego, "El Dipy" publicó un video de Ofelia Fernández en el que ella compara el sueldo de un legislador con el presupuesto de algunos centros de asistencia social. Antes de convertirse en diputada, Ofelia sostuvo: "Me parece que hay que ser implacable con la corrupción. Averigüé sobre mi propio sueldo en caso de asumir y es de 180 mil pesos, que me parece un delirio", sostuvo. Luego, añadió: "Fui a visitar un centro barrial en Once donde 40 personas tratan consumos problemáticos y otras 100 van a comer todos los días y tienen 100 mil pesos".

En el último tuit, el cantante de cumbia apuntó: "Usted puede hablar cuando cumpla lo que dijo. Mientras tanto llámese a silencio. Le estoy haciendo precio de amigo".