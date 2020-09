Invitado en Nada personal, el ciclo conducido por Viviana Canosa, el cantante de cumbia opinó sobre la gestión de la pandemia, el conflicto en el Congreso y su posible carrera política Crédito: YouTube elnueve

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2020 • 13:35

Días después de haber anunciado que se subirá a un auto de la categoría Top Race, El Dipy volvío a dar su punto de vista sobre la realidad que enfrenta la Argentina en medio de la pandemia de coronavirus. Invitado en el programa Nada personal (elnueve) de Viviana Canosa, el cantante de música tropical contó que le ofrecieron ser diputado y lo rechazó e instó a la clase política a que hagan algo por los sectores más vulnerables.

"Me he reído porque me han ofrecido ser diputado. No te voy a decir quién, porque al decirles que no, ya está. [Me lo ofrecieron] de todos los partidos políticos de este país. Ya lo dije la otra vez acá: 'La gente honesta no llega a nada en política, o te bajás o te corrompen'", analizó El Dipy tras una pregunta del periodista Javier Lanari.

El cantante de cumbia El Dipy explicó por qué no aceptó el ofrecimiento de distintos partidos polítcos. Crédito: YouTube elnueve 01:07

Video

En otro de los momentos de la extensa entrevista con Canosa y el panel de Nada personal, El Dipy sostuvo que la crisis que afronta la Argentina no tiene precedentes. "Creo que hoy estamos viviendo la peor situación de la historia del país. No pasa por si está el radicalismo o el peronismo, pasa por lo que está pasando. No puede ser que no sepamos un montón de cosas que deberíamos saber. No nos dicen la verdad", opinó.

El Dipy consideró que la difícil situación que atraviesa el país es la peor de la historia e instó a los dirigentes a hacer algo por los que menos tienen. Crédito: YouTube elnueve 01:03

Video

Como ya lo había hecho en otras oportunidades, El Dipy cargó contras las autoridades sanitarias por el manejo de la pandemia y del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que ya lleva 170 días. "El ministro de Salud [por Ginés González García] dijo que no teníamos por qué tener miedo al coronavirus, que acá no iba a entrar y hoy nos está echando la culpa a nosotros, después de seis meses. Desde que empezó esto la curva no paró de crecer jamás. Es como si estuvieran usando la pandemia para beneficio propio", lanzó.

El cantante también cuestionó que, para la extensión de la cuarentena hasta el 20 de septiembre, el presidente Alberto Fernández no haya "dado la cara" y consideró que desde el Gobierno no se bajan consignas claras respecto a la pandemia. "Si salís a la calle, te meten en cana. Si te quedás adentro, te dicen que no hay cuarentena. Hagan algo, dígannos algo. Estamos en el limbo, no entendemos qué está pasando. ¡Basta! No tenemos un mango, no tenemos un peso, hagan algo. La gente tiene hambre".

Sobre la escandalosa sesión en Diputados que, extensión del protocolo de sesiones remotas mediante, le permitió al oficialismo avanzar con iniciativas pese a la objeción de la oposición, El Dipy expresó que los funcionarios no están a la altura de las circunstancias. "El Parlamento está dormido, realmente está dormido. Creo que hubo un ápice de locura en la oposición que le empezaron a pegar a la mesa y era como que no estaban. Y golpeaban la mesa y salieron y dijeron 'nos hicimos escuchar'. Yo hice más oposición con un tuit. ¿Sabés por qué? Porque yo digo lo que veo en la calle, ellos no conocen la calle", sentenció.

El Dipy instó a la clase dirigente a hacer algo por los que menos tienen, los que peor la están pasando en el contexto de la pandemia de coronavirus. Crédito: YouTube elnueve 02:16

Video

La entrevista de este viernes tuvo lugar en la antesala de un show por streaming con fines solidarios. Durante los últimos días, El Dipy anunció que este sábado a partir de las 23 horas transmitirá El Dipy Fest. Con una contribución a través de Mercado Pago, el cantante donará lo recaudado a quienes más lo necesitan.