El Dipy con Viviana Canosa: "Echarri se va a Miami, ¿y yo soy un desclasado?"

El cantante de cumbia, El Dipy, en un mano a mano anoche con Viviana Canosa en Nada Personal apuntó de nuevo contra Pablo Echarri: "Yo me fumé la que me dijo el salame este que dice que es nacional y popular, y es un hippie con OSDE porque se va a Miami, se va a la Quinta Avenida a comprar, lo escracharon, dijeron de todo, y acá se viene a hacer el humilde". Y agregó una chicana: "Nunca lo vi en una olla popular revolviendo las cosas para los pibes, ¿y yo soy un desclasado?".

El conflicto entre ellos explotó hace unos días en las redes sociales. El Dipy salió en su Twitter a criticar a Lucas Grimson, integrante de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud, por utilizar la expresión "les pibis" en una conferencia de prensa. "¿En serio "Les pibis"? ¿En serio nos vamos a bancar esto?", tuiteó el cantante de cumbia. Pablo Echarri le respondió y lo increpó: "Cerrá el o., Dipy y deja que les pibxs se expresen como quieran. Al final sos terrible ortiva".

Anoche El Dipy también habló de su vida sufrida: "Yo viví en un barrio, yo sé lo que tener hambre, que me vaya a contar este lo que es tener hambre a mí". El cantante le explicó a Canosa su infancia: "Yo sí pase hambre y mi viejos se esforzaron para darme lo mejor, me cuidaron, me dieron los valores que tengo, me enseñaron que para tener algo, tenés que trabajar, y para tener algo, tenés que estudiar y para ser alguien tenés que esforzarte".

El cantante de cumbia había arrancado el programa criticando a fondo la política: "Están todos entongados con todos". Y agregó: "La gente está cansada, la gente tiene hambre, en el país toman tierras, de cada 10 chicos, 6 son pobres". Canosa lo elogió: "Yo lo miro, estoy en mi casa, yo Viviana, una mina que no la conoce nadie, a la que nadie le hace una campaña sucia, una mina normal en la casa cocinando para la familia, y digo yo lo voto a este pibe porque el sentido común supera cualquier ideología".

Canosa volvió a hablar de la libertad de expresión en la conversación con El Dipy: "Es fácil que compren a mucha mucha gente, entonces los que dicen las cosas con libertad se sienten muy solos, pero si vos hablás con honestidad y con el corazón jugandotela como debe pasar a vos, sentís que la gente se identifica". En ese sentido la conductora se puso enigmática en su programa: "Cada día me siento más libre y cuanta más presión me pongan, más voy a hablar, y no me importa nada, todo lo que me inventen me importa nada, voy a hablar porque tengo la necesidad de decir cosas, cueste lo que me cueste".