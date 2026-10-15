El discurso de Wanda Nara al recibir un Martín Fierro de la Música: “Hice feliz a mucha gente”

El miércoles 14 de octubre se realizó la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). Abel Pintos fue el gran ganador de la noche y se llevó el Martín Fierro de Oro, y Quimera de María Becerra fue galardonado como Mejor álbum. Otra de las grandes protagonistas de la noche fue Wanda Nara, quien recibió un reconocimiento a la canción viral por “Bad Bitch”. La conductora subió al escenario del teatro Tango Porteño y, con premio en mano, dio un discurso que dio que hablar.

La gala se emitió por elnueve y tuvo como conductores a Hernán Drago y Edith Hermida. A mitad de la noche, a la presentadora le tocó anunciar el premio para su compañera de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe): “Hay canciones que encuentran en las redes una segunda vida y consiguen convertirse en parte de la conversación diaria. Eso tiene que ver con esta nueva forma de escuchar música, cuando las canciones se hacen virales a través de las redes y se empiezan a multiplicar. Eso pasó con una canción de esta mujer. El reconocimiento a la canción viral es para Wanda Nara”.

Wanda Nara recibió el Martín Fierro de la música a la canción viral por "Bad Bitch" (Foto: Captura de video)

La conductora subió al escenario, se sacó una foto con su estatuilla y se ubicó junto a la tarima para decir unas palabras. “Hago tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté y fui muy feliz. Hice feliz a mucha gente y creo que ‘Bad Bitch’ es un himno acá y en otros países”, expresó. “Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche”, continuó. Mencionó a Lali, Cazzu, La Joaqui, Tini Stoessel y María Becerra como “fans de ‘Bad Bitch’” y le extendió su agradecimiento a su productor Maxi “El Brother” por impulsarla en su faceta de cantante.

Wanda Nara celebró su Martín Fierro con L-Gante (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Hay que animarse a todo. Una canción hecha con amor que inspira a las mujeres a ser un poquito más ‘Bad Bitch’. Gracias APTRA, gracias Luis [Ventura], gracias a todos. Uno más para mi colección y besitos para todos, los amo”, sentenció. A su término, regresó a su mesa y celebró con su equipo, incluido su exnovio L-Gante.