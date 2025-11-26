Cuándo y a qué hora se estrena Stranger Things en Argentina

Stranger Things llega a su fin y ya se acerca la esperada fecha de estreno de su quinta temporada. Tras más de tres años desde que Hawkins quedara al borde del colapso en la cuarta entrega, los nuevos capítulos llegarán a Netflix con un lanzamiento escalonado que marcará el cierre definitivo de una de las producciones más exitosas de la plataforma.

A diferencia de temporadas anteriores, esta última tanda se dividirá en tres volúmenes que se estrenarán en momentos estratégicos del calendario estadounidense. Cada uno tendrá horarios simultáneos a nivel mundial, por lo que en Argentina se podrán ver a partir de las 22 horas.

A nueve años de su estreno, Stranger Things se prepara para decir adiós con su quinta y última temporada NETFLIX

Los episodios de la temporada 5 se lanzarán de la siguiente manera:

Volumen 1 (episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre, a las 22 h.

(episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre, a las 22 h. Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre, el día de Navidad, también a las 22 h.

(episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre, el día de Navidad, también a las 22 h. Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre, en fin de año, a las 22 h.

¿Cuántos episodios tendrá Stranger Things 5 y cuánto durarán?

La temporada final constará de ocho episodios, distribuidos en las tres partes mencionadas. Netflix confirmó tanto los títulos como las duraciones, que serán más extensas de lo habitual. Millie Bobby Brown anticipó que “cada capítulo será el equivalente a una película”, lo que augura un cierre épico para la saga.

The Crawl (El Rastreo): 68 minutos

(El Rastreo): 68 minutos The Vanishing Of (La desaparición de...): 54 minutos

(La desaparición de...): 54 minutos The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow): 66 minutos

(La Trampa de Turnbow): 66 minutos Sorcerer (Hechicero): 83 minutos

(Hechicero): 83 minutos Shock Jock (Choque de Jock): dos horas y 15 minutos

(Choque de Jock): dos horas y 15 minutos Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz): dos horas y 30 minutos

(Fuga de Camazotz): dos horas y 30 minutos The Bridge (El Puente): dos horas y 40 minutos

(El Puente): dos horas y 40 minutos The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba): alrededor de tres horas

Stranger Things 5 Tráiler Del Volumen 1 Netflix

¿De qué trata Stranger Things 5?

La trama de la quinta temporada de Stranger Things se centra en el otoño de 1987. Hawkins continúa atrapada en por las consecuencias de los portales interdimensionales que se abrieron en el final de la cuarta temporada. El grupo de protagonistas vuelve a unirse con un objetivo central, localizar a Vecna (Jamie Campbell Bower) y detenerlo antes de que su poder alcance dimensiones irreversibles.

Su paradero es desconocido y, mientras tanto, las autoridades militares declaran a la ciudad en cuarentena. En paralelo, Once (Millie Bobby Brown) permanece oculta mientras enfrenta una nueva persecución. La tensión aumenta de nivel cuando se acerca el aniversario de la desaparición de Will (Noah Schnapp), un recordatorio de que la amenaza que se aproxima podría ser la más peligrosa hasta el momento.

¿Qué actores son parte de Stranger Things 5?

El elenco principal de las temporadas anteriores regresa casi por completo:

Winona Ryder (Joyce Byers)

David Harbour (Jim Hopper)

Millie Bobby Brown (Once)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Noah Schnapp (Will Byers)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Joe Keery (Steve Harrington)

Maya Hawke (Robin Buckley)

Priah Ferguson (Erica Sinclair)

Brett Gelman (Murray)

Jamie Campbell Bower (Vecna)

Cara Buono (Karen Wheeler)

Amybeth McNulty (Vickie)

Entre las nuevas caras, se suman Nell Fisher como la versión adolescente de Holly Wheeler, Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (Teniente Akers). También se suma Linda Hamilton, conocida por su participación en la saga Terminator, quien interpretará a la Doctora Kay, una agente gubernamental que busca capturar a Once.