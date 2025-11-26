Stranger Things, última temporada: este miércoles se estrena y las redes estallaron de memes
La ficción que gira en torno a los misterios sobrenaturales que ocurren en el pueblo de Hawkins regresa con un final escalonado; el posteo en redes que causó furor entre los fanáticos
- 3 minutos de lectura'
Después de tres años de espera, finalmente quedan horas para el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, la producción de terror y misterio de Netflix que tiene en vilo a los fanáticos desde 2016. A raíz de esto, el gigante del streaming realizó un divertido posteo con memes que causó furor entre los usuarios.
“Cuidémonos entre todos. Stranger Things: temporada final: parte 1, llega a Netflix este 26 de noviembre”, escribieron desde el perfil de Instagram Netflix Latinoamérica junto a una serie de imágenes en las que alerta sobre la presencia de dermogorgones, las criaturas depredadoras del Mundo del Revés que preocupan al pueblo de Hawkins desde 1983, con la desaparición de Will Byers.
Ante el inminente desembarco de la quinta entrega, Netflix le pide a sus suscriptores que se cuiden de la presencia de aquellas extrañas criaturas. “¡Alerta, vecino! Si ves luces parpadeantes, reporta urgente a administración", dice un pasacalle; mientras que una de las señales de tránsito en la vía pública advierte: “Código rojo: posible aparición de demogorgones. Reportar”.
En otra de las imágenes mostraron la conversación de WhatsApp entre vecinos de un edificio, quienes comentan que sienten olor a chocolate en los pasillos. “¿No estarán intentando lo mismo que Dustin con Dart, el demoperro verdad?“, preguntó una mujer sobre la mascota de uno de los personajes más queridos de la serie.
Por último, también se encuentra una foto de la casilla de entrada de un mail y como asunto: “Simulacro por presencia de demogorgones”. E incluso una serie de recomendaciones de qué hacer en caso de ver a una de estas criaturas.
“Código rojo, mañana ya se estrenan los primeros capítulos”; “Qué nervios, qué angustia, qué desesperación” y “Mi jefe no me cree que mañana tiene que dejarme salir antes de las 5:00, por qué andarán sueltos los demogorgones”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos de la ficción estadounidense.
Cuándo se estrena Stranger Things 5 en Argentina
En Argentina se podrán ver a partir de las 22 h de este miércoles 26 de noviembre.
Los episodios de la temporada 5 se lanzarán de la siguiente manera:
- Volumen 1 (episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre, a las 22 h.
- Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre, el día de Navidad, también a las 22 h.
- Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre, en fin de año, a las 22 h.
- 1
La fiesta de 15 años de la hija de Julieta Fazzari y Octavio Borro, recordados por ¡Grande, pá! y Jugate conmigo
- 2
La cifra millonaria que cobró Jennifer Lopez por cantar en la boda india del año y la polémica por su vestuario
- 3
Brian Caruso: fue parte de un éxito televisivo al que llegó de casualidad y logró que lo admirara hasta Maradona
- 4
La lucha de Paloma Fort para exhumar el cuerpo de quien ella cree es su padre