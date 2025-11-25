Los 4 episodios de Stranger Things que hay que volver a ver antes del final, según los creadores de la serie

Todas las historias tienen un final. Algunas llegan un poco antes y otras tardan nueve años, como en el caso de Stranger Things. La quinta y última temporada de la serie llega a Netflix este miércoles 26 de noviembre a las 22 (hora argentina). Se espera un épico y extenso desenlace con episodios que durarán entre una y tres horas. Como pasaron muchas cosas a lo largo de las cuatro temporadas - y tres años y medio desde la última - sus creadores, los hermanos Matt y Ross Duffer, seleccionaron los capítulos que los fanáticos deberían volver a ver para estar bien preparados para darle play al “Volumen 1″ y comenzar a decirle adiós al Upside Down.

Corría 2016 cuando Netflix estrenó una serie de fantasía ambientada en los 80 en la que sonaba música de The Clash y se jugaba a Calabozos y Dragones. Lo que empezó como una serie de misterio y suspenso protagonizada por un quinteto de talentosos y jóvenes actores - Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp - se convirtió en un fenómeno global. La segunda temporada se estrenó en 2017, la tercera en 2019 y la cuarta en 2022. Ahora, tres años y medio después, llega el final.

La quinta y última temporada de Stranger Things se estrenará en tres partes: los primeros cuatro episodios llegan el 26 de noviembre, los siguientes tres el 25 de diciembre y el último el 31 de diciembre NETFLIX

Justamente, una de las cosas que más cuestionaron los fanáticos fue lo mucho que la historia tardó en llegar a su fin. En el medio se estrenaron otras series, por lo que, para algunos, fue difícil seguir el ritmo y recordar todo lo ocurrido en los 34 episodios. Por eso, antes del estreno del final - que se dividirá en tres partes - los creadores les sugirieron a los fanáticos que vuelvan a ver los siguientes cuatro episodios: de la segunda temporada, los episodios cuatro y seis titulados Will, el sabio (Will the Wise) y El espía (The spy) y de la cuarta temporada, los episodios siete y nueve titulados Masacre en el laboratorio Hawakins (The Massacre at Hawkins Lab) y El huésped (The Piggyback), a veces traducido como “El Plan”.

Los episodios que los hermanos Duffer recomendaron volver a ver

“La segunda temporada fue cuando realmente empezamos a desarrollar la mitología y a profundizar en todo, y en cómo esta iba a ser una serie continua. Ahí fue donde realmente empezamos a sembrar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante”, sostuvo Matt Duffer en diálogo con The Hollywood Reporter.

Asimismo, recalcó lo significativa que es la cuarta temporada e hizo especial atención en el séptimo episodio. “Ese episodio empieza a desvelar parte de la mitología del Upside Down y a dar algunas respuestas. Y, por supuesto, todo lo relacionado con Henry (Jamie Campbell Bower) y Once (Millie Bobby Brown) sigue resonando a lo largo de la quinta temporada. Esos son buenos episodios para revisitar”, advirtió Ross Duffer.

Uno de los episodios claves de Stranger Things es el séptimo episodio de la cuarta temporada titulado Masacre en el laboratorio Hawakins

Si bien Netflix compartió adelantos del final e incluso los primeros cinco minutos del primer episodio, se esperan que ocurran muchas cosas a lo largo de toda la temporada. En diálogo con The Times, Matt Duffer anticipó que “la quinta temporada no es tan violenta como la cuarta, pero tiene la muerte más violenta de cualquier temporada”. Si bien habrá que esperar para saber qué personaje perderá la vida, algunos fanáticos ya comenzaron con sus especulaciones.

Cuándo se estrena la quinta temporada de Stranger Things

La última entrega de Stranger Things estará dividida en tres partes. Los primeros cuatro episodios del “Volumen 1″ llegan a Netflix el miércoles 26 de noviembre. Los siguientes tres del “Volumen 2″ se estrenan el jueves 25 de diciembre durante Navidad y el “Final” el miércoles 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo. En la Argentina se podrán ver los días mencionados a partir de las 22.

Stranger Things 5, tráiler oficial

“Volumen 1″: 26 de noviembre

Episodio 1: The Crawl (El Rastreo) | Duración: 68 minutos

| Duración: 68 minutos Episodio 2: The Vanishing Of (La desaparición de...) | Duración: 54 minutos

| Duración: 54 minutos Episodio 3: The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow) | Duración: 66 minutos

| Duración: 66 minutos Episodio 4: Sorcerer (Hechicero) | Duración: 83 minutos

“Volumen 2″: 25 de diciembre

Episodio 5: Shock Jock (Choque de Jock) | Duración: 135 minutos

| Duración: 135 minutos Episodio 6: Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz) | Duración: 150 minutos

| Duración: 150 minutos Episodio 7: The Bridge (El Puente) | Duración: 160 minutos

“El capítulo final”: 31 de diciembre