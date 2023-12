El drama de Emilia Mernes en medio del éxito por agotar diez funciones en el Movistar Arena: “La tuve que internar”

escuchar

Emilia Mernes es una de las artistas del momento y así lo demostró al agotar, en tan solo diez horas, diez funciones en el Movistar Arena. Sin embargo, hay algo que la tuvo muy angustiada y por lo cual aún no pudo celebrar aquella masiva venta de entradas.

En las últimas horas, la artista estuvo invitada en Perros de la calle (Urbana Play) y no pudo evitar quebrarse al hablar de su mascota. “Al final, que ahora estás acá, ¿el éxito qué es?”, le preguntó Andy Kusnetzoff y ella contestó con la voz entrecortada: “Mirá, lo que te voy a decir y voy a llorar”.

Y siguió: “Ayer tuve un día increíble, fue algo histórico lo que pasó y mi felicidad no estaba completa porque mi perrita se enfermó y la tuve que internar. Yo no estaba completa porque la pasé re mal”.

Mientras se secaba las lágrimas con un pañuelito, la intérprete de “GTA.mp3″ sostuvo: “No es todo lo laboral y que te vaya increíble, que yo lo valoro muchísimo y agradezco toda la vida, porque yo trabajé mucho por esto y me rompí demasiado el lomo, pero no me sentía completa porque había una parte de mí que me faltaba, que era mi compañera”.

Ante la preocupación de todos en el estudio, Emilia indicó que su perrita ahora está mejor: “Se intoxicó, pero mal. Está mejor, hoy le dan el alta, pero anoche no me podía dormir. Primero, que tenía la adrenalina de estar vendiendo esos shows increíbles, pero a su vez no tenía a mi compañera, entonces era un vacío, pero a la vez alegría, una mezcla de sentimientos”.

Al escucharla, el conductor del ciclo indagó si su compañera (su mascota) había vuelto a su casa. “Vuelve hoy a la tarde”, respondió con alegría. “Le tenés que contar lo de los Movistar”, expresó, sarcástico él. “Le tengo que contar”, cerró ella.

Cabe destacar que la cantante del género urbano triunfó durante su última gira en la Argentina, México, Brasil, Chile, Perú, y España con el Tour 2023 y ahora, se prepara para lo que será una de las puestas en escena más esperadas los días 6, 7, 19, 20, 21 y 23 de abril y 3, 29, 30 y 31 de mayo.

Emilia Mernes sobre la exigencia en el ambiente por ser mujer

En la misma entrevista, la cantante también se refirió a la exigencia del medio y al castigo que recibió por ser mujer. “Yo siento que en estos años fui creciendo, pero también me han castigado muchísimo. Que no te gusta mi música es súper entendible, porque también hay un montón de canciones o de artistas que quizás no consumo, pero respeto”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Yo siento que se me ha castigado mucho por todo, básicamente por existir y también por ser mujer. Viste que a nosotras se nos castiga, se nos compara y se nos exige demasiado y eso a mí me llegó a afectar muchísimo”.

En esa línea, destacó el valor de la terapia, sobre todo para ella. “La terapia para mí fue clave, clave para poner los patitos en fila”, concluyó.