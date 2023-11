escuchar

Martina “Tini” Stoessel se encuentra enfocada en su carrera musical y, recientemente, presentó una colaboración junto a Emilia Mernes, “La original”. Al ritmo de esta canción, la intérprete de “Cupido” dejó boquiabiertos a sus seguidores, con un baile en el que apareció con un radical cambio de look, con una larga melena en rubio platino. Además, sus admiradores advirtieron un detalle que vinculó a su expareja Rodrigo De Paul.

Tras el anuncio de su ruptura en agosto pasado, los rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a florecer. Todo fue a raíz de la dedicatoria que pronunció el futbolista tras el triunfo de la selección argentina contra Brasil. “Quiero agradecerle a esa persona, que la quiero mucho. Espero que haya visto el partido y esto también es para esa persona”, expresó el jugador.

Tini apareció con el cabello rubio platino Instagram: tinistoessel

En las últimas horas, la intérprete de “Miénteme” sorprendió a sus seguidores al mostrar su nuevo cambio de look, con un tono rubio platino y una longitud más larga de lo normal en el cabello. “Mi rubia preciosa”, escribió Emilia Mernes en la publicación, mientras la artista dedicó un baile con la sintonía de la nueva colaboración de ambas, “La original”.

Cande Tinelli también aprovecho para elogiar a la cantante. “Tu mejor versión, rubia”, apuntó, junto a un emoji de un fuego. Los admiradores de Tini inundaron de elogios la publicación de Instagram, donde acumuló más de 21 millones de seguidores. “Wow, ¡pareces una Barbie!”, destacó una. “Te quedó hermoso”, señaló otra.

Pero también advirtieron un detalle que no pasó desapercibido. Y es que el look de la cantante se asemejó al que recientemente lució De Paul: un tono rubio platino. “Es el mismo estilo”, advirtió uno. “¿Será que volvieron?”, consultó otra.

El nuevo look de Rodrigo De Paul LUIS ROBAYO - AFP

El motivo por el que Rodrigo De Paul le habría dedicado su triunfo contra Brasil a Tini Stoessel

El 21 de noviembre, el conjunto albiceleste se enfrentó ante Brasil en el Maracaná, en un partido que culminó 1-0 con el gol de cabeza de Nicolás Otamendi. Al finalizar, Rodrigo De Paul dedicó la victoria a “una persona” a la que aseguró querer “mucho”. Al instante, los rumores circularon acerca de que podría tratarse de una reconciliación con Tini Stoessel.

Posteriormente, en Mañanísima (eltrece), revelaron el motivo por el que el futbolista le habría dedicado su triunfo a la cantante. “Lo que me dicen es que ella tiene problemas con sus padres, como que había algún tema con ellos”, advirtió Diego Ramos. Y siguió: “Las palabras de él son como un guiño especial a Tini”.

Por su parte, Estefi Berardi opinó que se trataría de una figura pública, ya que el futbolista no nombró a la persona a la que se refirió. “En el momento en el que Tini y De Paul se ponen de novios, que todavía no había salido el divorcio y la separación de bienes con Camila Homs, el papá la sentó y le dijo que no se metiera ni blanqueara nada hasta que él resolviera todo”, apuntó Lucas Bertero.

Y señaló: “Ella también es adulta, pero la familia es medio un clan. No hay que olvidarse de que Tini es como una marca y el papá la está cuidando por el bien de todos. Cuando se separó, a ella le molestaba no lo que hacía De Paul, sino todo lo que se generaba en torno a ella como tercera en discordia”.