Jane Fonda profundizó acerca de cómo es su vida a los 85 años, a punto de cumplir un año más el 21 de diciembre. La icónica actriz estadounidense aseguró que se encuentra en un “equilibrio emocional” en el que se siente muy tranquila. “Si me muriera mañana, estaría bien”, aseveró con firmeza. Además, reveló la peculiar técnica que utilizó para superar el final de sus tres matrimonios.

“No quiero volver a tener una relación, ni sentimental, ni sexual”, aseguró la mítica actriz hace unos meses, en diálogo con la revista Harper’s Bazaar. Y señaló: “Por supuesto que fantaseo con ello, que conozco a una persona que tenga la capacidad de amarme y aceptarme como soy. Pero, en este momento, disfruto de la soltería, de estar con mis amigos, no del romance”.

La actriz cumplirá 86 años en los próximos días ROBYN BECK - AFP

La intérprete de Grace and Frankie aseguró que se siente muy alejada de la idea de mantener una relación sentimental u ocasional con otra persona en la actualidad. “Incluso en la oscuridad, no querría estar desnuda ante nadie”, señaló en diálogo con Heather McMahan en su podcast Absollutely Not (YouTube).

Fonda cumplirá 86 años el próximo 21 de diciembre y, aunque hizo énfasis en que no se plantea tener una relación sentimental, reveló el requisito que priorizaría en caso de que saliera adelante. “Debería ser con alguien de 20 años, porque no me gusta la piel envejecida”, apuntó.

Grace y Frankie fue todo un éxito en la televisión y en el streaming Archivo

Aunque aseguró que sería algo que no aprobaría. “Desapruebo que haya hombres de 80 años con mujeres de 20, así que no voy a repetirlo. Puedo mirarlos y no puedo fingir que me excito si veo a cierto tipo de perfil. Pero no, no. No quiero imponérselo a nadie”, confió.

Además, la actriz contó la inédita técnica que utilizó para superar la ruptura de sus tres matrimonios: con el director Roger Vadim, con el activista Tom Hayden y con el fundador de CNN Ted Turner. “Al principio, quería matarlo”, bromeó acerca de su última pareja.

Y adhirió: “Estaba muy enfadada, así que lo hice. Y es lo que hice con los dos anteriores a él. Escribí la carta que realmente quería escribirle. Todavía las tengo, aunque por supuesto no las envío. Pero las escribí y eso me ayudó. Realmente, funciona”.

El incómodo momento entre Jane Fonda y Jennifer Lopez en el set de Una suegra de cuidado

En 2005, llegó a las pantallas una exitosa película de la mano del director Robert Luketic. La comedia romántica se centró en Viola Fields, una madre muy autoritaria que sobreprotege a su hijo, Kevin, mientras él planea una boda con el amor de su vida, Charlie.

Jane Fonda, Michael Vartan y Jennifer Lopez dieron vida a estos tres personajes en la comedia romántica Una suegra de cuidado, que consagró un gran éxito entre los espectadores. Pero, en el set de rodaje, se vivió un incómodo momento que recordó la protagonista de Grace y Frankie.

Jane Fonda y Jennifer López protagonizaron Una suegra de cuidado

“Cuando pienso en aquel film, me viene a la mente, de inmediato, la escena que tuvimos de bofetadas”, recordó la icónica actriz, en The Drew Barrymore Show. Y detalló: “La abofeteo [a Lopez], ella me abofetea, yo la abofeteo... Y, bueno, Jennifer tenía un gran anillo de diamantes. Así que, cuando me abofeteó una de las veces, me cortó la ceja. La verdad es que nunca se disculpó”.