El drama de Nati Jota al estar vinculada en una estafa con inteligencia artificial: “Me da impotencia”

Nati Jota denunció una estafa en su cuenta de X y aseguró que el modus operandi incluyó la presencia de la inteligencia artificial. Según detallo en una publicación, la mediática aclaró que este hecho se dio en el marco de una campaña para promocionar un local de celulares y se utilizó su imagen, sin su permiso, para recomendarlos.

Según explicó la protagonista de esta historia, ella se siente “enojada, preocupada y angustiada” por este acto que no solo ensucia su imagen, sino que también hace que otras personas caigan en la trampa de una supuesta recomendación de ella a un local que comercializa celulares de alta gama.

El descargo de Nati Jota en X tras ser vinculada en una estafa

“Hay una cuenta que vende celulares en Instagram que modificó una historia mía como si yo los hubiera recomendado y la tienen en sus destacadas”, explicó la integrante del programa Sería increíble que se emite por el medio digital Olga.

Visiblemente indignada por estar vinculada en una estafa, Nati jota agregó: “El otro día apareció un video mío con inteligencia artificial recomendando invertir en no sé qué. Me da pena pensar que alguien puede caer. Aunque no sea mi responsabilidad, ahora que sé que existe y siento que sí es mi responsabilidad advertirlos y hacer todo lo posible para que eso se baje”.

Implicada directamente en un engaño, la influencer no dudó en alertar a su gran masa de seguidores en redes sociales y les remarcó, de manera contundente, que ella no tiene nada que ver y suplicó que no caigan en la trampa.

Una seguidora de Nati Jota visibilizó la empresa que estafa con supuestas recomendaciones de famosos

“Era un video de mi cara con una voz similar a la mía diciendo cosas que nunca dije y recomendando invertir. Dale. Y lo de hoy es más casero, pero pueden caer y no quisiera. Me da impotencia. Encima cambian el nombre de la cuenta a cada rato y me dificulta perseguirlos así. Además de que me bloquean”, aseguró sobre este perfil al cual un seguidor suyo le sacó una captura de pantalla y ella manifestó que se trataba de esa cuenta.

Llamada @gamecell_oficial en Instagram, este perfil ofrece “garantía oficial de Apple” y envíos a todo el país. Al indagar sobre cómo operan y formulan el engaño, los seguidores de Nati Jota mostraron una imagen de Constanza Romero, exparticipante del programa Gran Hermano, con una historia sacando una foto con su celular en el espejo y la cuenta apuntada agregó una leyenda inventando una recomendación que nunca existió.

“Son estos forros, gamecell_oficial. A mí me bloquearon. Editaron mi foto y fingieron que yo los recomendé. Es otra forma de engañar. Además, previamente a esto les escribí amablemente que bajen la falsa historia. Ahí me bloquearon”, relató la presentadora televisiva.

Inmersos en una realidad donde la inteligencia artificial ganó terreno, las celebridades se encuentran en alerta por estos casos de engaño, ya que las exponen en las redes sociales y preocupan a todos.

