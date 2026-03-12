Amor en la costa: las fotos de las soñadas vacaciones de Nicolás Vázquez y Dai Fernández en Mar del Plata

A cinco meses de la confirmación oficial, la relación de Nicolás Vázquez y Dai Fernández continúa viento en popa. Lograron balancear la vida personal con la profesional y, entre las cinco funciones semanales de Rocky en el teatro Lola Membrives, encontraron tiempo para hacer una escapada romántica a Mar del Plata. La bailarina compartió las mejores postales de su viaje de parejas y no faltó el amoroso intercambio de mensajes.

El miércoles, Fernández compartió en Instagram fotos de sus días en la costa con Nicolás Vázquez y Georgina Tirotta, actriz y coreógrafa de Rocky, y su pareja Juan Manuel Yalj Harteker. Caminaron por la playa, disfrutaron de la puesta del sol, salieron a cenar, bebieron vino y pasaron tiempo con los caballos. Se los pudo ver divertidos, a pura sonrisa, lo cual evidenció que pasaron una gran estadía.

Fernández y Vázquez pasaron unos días en Mar del Plata con Georgina Tirotta y su pareja (Foto: Instagram @dadyfernandez)

Lo que sin duda no pasó inadvertido fue la química entre Vázquez y Fernández. Posaron abrazados, intercambiaron pícaras miradas y caminaron de la mano por la orilla del mar. “Mar del Plata”, comentó en el posteo con el emoji de un corazón rojo. La respuesta del actor no tardó en llegar. “Hermoso todo, y más aún compartirlo y vivirlo con vos”, escribió, dando cuenta de lo enamorados que están.

Fernández y Vázquez se mostaron enamorados en Mar del Plata (Foto: Instagram @dadyfernandez)

Fernández compartió las mejores fotos de las vacaciones (Foto: Instagram @dadyfernandez)

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a la escapada romántica. “¡Fan de esta pareja! Ya los vi dos veces en el teatro y son luz pura juntos"; “Qué hermosa pareja”; “Me encantan” y “Se nota que ella es una buena persona. Tiene la mirada calma y a Nico se lo ve feliz. Creo que esta vez esta pareja va por todo”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Los seguidores de la actriz le mostraron su apoyo a la pareja (Foto: Captura de Instagram)

Las imágenes llegaron horas después de que Gimena Accardi volviera a dar que hablar por su vínculo con Joaquín Cordovero, alias Seven, con quien coprotagoniza la serie TILF (Teacher I’d Like to F*ck). En noviembre del año pasado comenzaron a surgir rumores de romance, pero ella los desmintió. Sin embargo, esta semana Fernanda Iglesias confirmó la relación y además sostuvo que cuando empezó, él estaba en pareja. Aunque hasta el momento ninguno de los dos se pronunció al respecto, actualmente ambos están en España por el Festival de Málaga.

Gimena Accardi contó la verdad detrás del video que generó dudas sobre una supuesta reconciliación con Nico Vázquez

A principios de este mes se viralizó un video del emotivo momento que vivió Vázquez con su hermana Soledad, que se recibió de coach de manera online. Lo que llamó la atención fue la risa de una mujer en la grabación y, como no apareció en cámara, muchos especularon que podría haberse tratado de Gimena Accardi. Aunque están divorciados, fueron pareja durante 18 años, por lo que no era descabellado pensar que pudo haber sido invitada al festejo.

Gimena Accardi habló del video viral en el que la confundieron con Dai Fernández

Sin embargo, la actriz salió a aclarar la situación y desestimó cualquier indicio de reconciliación con Vázquez. “No soy yo, es la novia de Nico, por supuesto”, afirmó Accardi en referencia a Dai Fernández, en diálogo con Los profesionales de siempre (elnueve). “Buenísimo que me lo preguntes porque vi que fui viral porque es muy parecida la risa, pero no, no soy yo”, aclaró. Lejos de mostrarse molesta por la confusión, tomó la situación con cierto humor: “No era nada malo, era solo que la gente confundió la risa”.