El duro editorial de Jorge Lanata en PPT sobre por qué hay gente que no cree en el atentado a Cristina Kirchner

Jorge Lanata hizo un duro editorial este domingo en su programa PPT (eltrece) en el que se preguntó por qué la mayoría de las personas no cree en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. El conductor sostuvo que “el Gobierno mintió tanto que también puede mentir en esto”, dijo que el presidente Alberto Fernández “está pintado” y que la vicepresidenta quiere “despegarse del gobierno que inventó” en un crítico comentario sobre la coalición oficialista.

“Según las encuestas, más de la mitad de la gente cree que el atentado a Cristina es falso. ¿Vos qué pensás, que es falso? El hecho sucedió, nadie puede dudar de eso. Lo que empieza a parecer raro es la gente, a quién respondió, por qué estaban ahí”, comenzó a decir Lanata en la apertura del clásico programa periodístico que va por su séptima temporada. “Y hay algo peor: un informe de la provincia de Buenos Aires muestra que para la mayoría de la gente, el atentado no fue lo más importante que pasó durante los últimos días”, agregó.

Como publicó LA NACIÓN, fue el propio oficialismo el que hizo mucho para cultivar esa desconfianza porque usó políticamente el hecho desde el mismo instante en que sucedió, según detalló Joaquín Morales Sola: feriado, manifestaciones, sesiones especiales en el Congreso y hasta una misa en el más importante santuario nacional por un magnicidio que nunca ocurrió.

Junto a Duhalde y Kicillof, Alberto Fernández participó en la Basílica de Luján de la misa por el ataque a Cristina Kirchner presidencia

Para Lanata, resulta “lógico que nadie crea en el atentado porque el Gobierno mintió tanto que también podría hacerlo en esto”. Además, el periodista se centró en la imagen de la vicepresidenta en su primera aparición pública después del atentado: “La imagen de Cristina en su reaparición, vestida de blanco, diciendo que la virgen detuvo la bala, aumenta el grotesco alrededor de toda esta historia”.

La vicepresidenta habló por primera vez del intento de asesinato que sufrió hace dos semanas y aseguró que está viva gracias a “Dios y la Virgen” durante una reunión con curas villeros, curas en opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas.

“La Cristina con el rosario en el cuello reafirma la idea de que el kirchnerismo es, cada vez más, una religión. Los que no creen son infieles”, consideró Lanata.

Jorge Lanata reflexionó en PPT sobre por qué hay gente que no cree en el atentado a Cristina

Lanata: “El llamado al diálogo ahora es oportunista”

Más adelante, el periodista analizó el famoso “llamado al diálogo” que algunas figuras del oficialismo comenzaron a proponer. “Nadie puede tampoco creer en la sinceridad del llamado al diálogo. El llamado al diálogo ahora es oportunista. Y suena más a necesidad de apoyo para un Gobierno débil y en problemas que otra cosa”, afirmó.

Cristina Fernández de Kirchner se reunió con Curas villeros, Curas en Opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas en el senado Prensa Senado

En ese sentido, se refirió al presidente Alberto Fernández como a un mandatario que “está dibujado”, dijo que “hoy el Ejecutivo, en la definición real de la palabra, el que ejecuta, es Sergio Massa”, y Cristina “quiere despegarse de un Gobierno que inventó”.

“Y para colmo todavía falta un montón para las elecciones. Los kirchneristas rezan y el resto de la población no cree. Mientras tanto, Santa Cristina no puede contra la inflación, no puede contra la inseguridad y no puede contra la Argentina real”, finalizó.