El duro momento de Brian Buley: sin trabajo, se quebró al contar que sueña con seguir en el medio

Brian Buley atraviesa una delicada situación laboral. Tras interpretar a Pedrito en la serie El Marginal, la producción con la que saltó a la fama, su carrera quedó detenida por falta de propuestas profesionales. Por eso, ahora el actor manifestó que le interesa formar parte de la próxima temporada de MasterChef Celebrity (Telefe). “Yo lo daría todo. No sé cocinar, obvio. Pero estoy preparado como para hacer algo ahí”, señaló Buley, que se llegó a quebrar durante la entrevista al contar que está buscando trabajo.

“Con Juan tomamos una confianza bastante linda y nos encariñamos de una forma... es como mi padre, es un amigo”, dijo Brian en Es por ahí (América) después de ver un mensaje grabado de su compañero Juan Minujín. En el tape que mostró la producción, el protagonista de El Marginal se refirió a un deseo de Buley. “¿Es verdad que tu sueño es participar en un reality de cocina?”, indagó Minujin. Ante eso, no evadió la respuesta y, tras asegurar que no sabe cocinar, se quebró y aseguró: “Lo tiré como joda, para ver qué pasaba. Yo siempre tiro un centro”.

Brian Buley se quebró en vivo al contar que está sin trabajo

Como invitado en el magazine que conducen Soledad Fandiño y Guillermo Andino, el actor ahondó sobre su presente laboral. “Es súper entendible los momentos que estamos viviendo de pandemia. No quiero que vayan del lado de la lástima, porque la lástima no va. No quiero ganar ni nada, pero quiero ir a ese lugar porque quiero laburar. Eso es un laburo”, señaló, emocionado.

No es la primera vez que Buley se expresa públicamente sobre su deseo de volver a trabajar en televisión. En marzo de 2020, estuvo en el piso de Incorrectas y, durante la entrevista, se quebró porque no conseguía trabajo. “No entiendo por qué nadie me contrata”, sostuvo. Luego, contó que trabajar con Sebastián Ortega fue un sueño cumplido para él, pero que luego de la serie no había logrado continuar trabajando. “Estoy preparado para cualquier tipo de papel, todos queremos un llamado de cualquier productora para poder trabajar”, agregó en ese entonces.

El peor momento de Brian Buley, de El Marginal: "No entiendo por qué nadie me llama para trabajar"

LA NACION