Esmeralda Mitre debutó en el Cantando 2020 y sus intervenciones fueron celebradas por Marcelo Tinelli en Twitter Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de julio de 2020 • 09:12

Esmeralda Mitre debutó anoche en el Cantando 2020. El ciclo que conducen Laura Fernández y Ángel de Brito tuvo como participante a la actriz, que cantó una versión de "True Colors", el clásico de 1986 de Cindy Lauper, con el acompañamiento de Nell Valenti.

Junto a su coequiper, Mitre brindó su versión libre del clásico de los años ochenta y se enfrentó a las devoluciones del jurado. Con dispares calificaciones y comentarios, la pareja acumuló 13 puntos, pero más allá de su performance cantando, logró hacer una entretenida previa e intercambio con el jurado, que Marcelo Tinelli destacó en Twitter.

Antes de bailar, la actriz dialogó con el jurado sobre la polémica por la incorporación de canciones en inglés durante el certamen. Luego, durante la devolución de Cibrián, el jurado le manifestó: "A mi personalmente, luego de mil canciones estrenadas me gusta escuchar en español". Mitre, por su lado, respondió: "Estoy de acuerdo con vos, yo disfruto mucho a la noche estudiando música, youtubeando, y hace poco empecé a ponerle más atención a las letras en inglés, con las que antes no conectaba", expresó.

En ese momento, Tinelli usó Twitter para comentar el ida y vuelta de Esmeralda. "Me encantó el 'Youtubeando' de Esmeralda Mitre", celebró el productor durante la emisión del programa.

La devolución del jurado sobre la performance de Esmeralda Mitre

"Nell, a pesar de que estás desaparecido por la puesta y la personalidad de Esmeralda, tenés una voz preciosa. Era una bolsa de gatos esto, lo único que salvo es a él", señaló Nacha Guevara, antes de ponerles un 2. "Porque te respete como artista no te voy a permitir que me faltes el respeto. Vení y cantá 'True colors' vos, Nacha", retrucó Esmeralda.

Llegó entonces el turno de Karina "La Princesita" (4). "¿Esmeralda, estudiaste canto?", quiso saber. "Sí, diez años", respondió la participante. "Me encanta hablar con gente que estudió. Si estudiaste 10 años estudiaste más que yo", devolvió la jurado, antes de empezar con su fundamentación. "Me gustaría que no hagas tanto uso de la voz nasal durante toda la canción. También me pareció injusto cómo se repartió el tema: Nell parecía el corista de Esmeralda. No me gustó mucho. Sí el show que hacen, pero pueden dar más", expresó.

Esmeralda Mitre obtuvo el puntaje más bajo de la noche Crédito: Captura de TV

"Igual, Kari, hubo gente que no pegó una nota", se justificó la actriz. "Yo, por ejemplo, no desafiné una nota", aseguró. "Sí, un poquito sí. Muchas veces no nos damos cuenta cuando cantamos", cerró la jurado.

Pepe Cibrián (7) comenzó su devolución en inglés. "El público no entiende cuando cantan en inglés, porque la mayoría no habla inglés. No es nuestro lenguaje. Los estadounidenses cantan en inglés y los japoneses en japonés. Es una lengua maravillosa el español. [Ustedes] Tienen ímpetu y ganas", señaló. "Estoy de acuerdo con vos. Yo antes no me conectaba con la letra y un día empecé a escuchar las letras", reconoció Esmeralda, mientras Nacha fingía haberse dormido.

Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto, expresó: "Me encanta y me divierte el show que hacen. Se vio una cosa entre desafinado y cosa rara, pero me gusta lo que hizo Esmeralda". Con 13 puntos, consiguieron la puntuación más baja de la ronda.