Quién es Kevin Hart, el actor y presentador del Sorteo del Mundial 2026

La definición de los grupos para la próxima Copa del Mundo tiene lugar este viernes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. La organización del evento seleccionó a una figura central de la industria del entretenimiento de Hollywood para liderar la transmisión. Kevin Hart asume el rol de conductor principal en la gala que determinará el destino de las 48 selecciones participantes.

Quién es Kevin Hart, el actor y presentador del Sorteo del Mundial

Kevin Hart nació en Filadelfia en 1979. Su carrera se consolidó a través de la comedia stand-up y saltó a la fama internacional mediante producciones cinematográficas de alto perfil.

El actor protagonizó éxitos de taquilla como la remake de Jumanji y la comedia policial Un espía y medio, ambas junto a Dwayne Johnson.

Hart compartió protagonismo con Dwayne Johnson en éxitos de taquilla como la remake de Jumanji

Estas producciones permitieron que su nombre trascendiera el mercado afroamericano de Estados Unidos, donde posee su base de seguidores más fiel, para alcanzar audiencias globales como la argentina.

Su influencia en la industria creció de manera exponencial en la última década. Hart se desempeña también como director, guionista y productor. Así, logró convertirse en el comediante con mayores ingresos de Estados Unidos en 2016, con una recaudación total de 87 millones y medio de dólares.

Su presencia en plataformas digitales es masiva, con millones de seguidores en redes como Instagram, herramienta que utiliza para conectar directamente con su audiencia y gestionar su imagen pública.

El comediante tiene una gran presencia y cantidad de seguidores en sus redes sociales

El presentador manifestó en diversas ocasiones su ambición empresarial. Durante un encuentro organizado por Variety, Hart expresó su deseo de convertirse en magnate de los medios y alcanzar la categoría de billonario antes de los 45 años. Su enfoque prioriza el aprendizaje de los secretos del negocio por sobre la simple actuación por contrato.

La controversia de los premios Oscar

La Academia de Hollywood lo designó como anfitrión de los premios Oscar para la edición número 91. La organización buscaba atraer a audiencias más jóvenes y aprovechar su dominio de las redes sociales.

La situación cambió drásticamente horas después del anuncio. Hart renunció a la conducción de los Oscar tras la difusión de antiguos mensajes suyos en Twitter considerados homofóbicos. En esos textos, el humorista bromeaba sobre el temor a que su hijo fuese homosexual.

La Academia de Hollywood lo había designado anfitrión de la edición 91 de los premios Oscar Toby Canham - Getty Images North America

El actor emitió disculpas públicas dirigidas a la comunidad LGBTQ+ y a la Academia. Explicó que se encontraba en un proceso de evolución personal y manifestó su arrepentimiento por haber herido a la gente con sus palabras pasadas.

Los datos claves del Sorteo y el Mundial

La ceremonia que conduce Hart este viernes define el camino de los equipos hacia la final del 19 de julio de 2026 en Nueva Jersey. El torneo contará por primera vez con 48 países divididos en 12 grupos de cuatro integrantes. Los tres anfitriones ya poseen sus zonas asignadas: México en el Grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el C.

La competencia se extenderá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio del año próximo. Se disputarán un total de 104 partidos a lo largo de 38 días. La selección argentina llega al certamen como defensora del título obtenido en Qatar y busca sumar su cuarta estrella. El formato de clasificación a los 16avos de final incluirá a los dos mejores de cada zona y a los ocho mejores terceros.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.