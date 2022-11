El emotivo adiós de Joan Manuel Serrat de su público más fiel

escuchar

Cómo hacer que no se piante un lagrimón incluso antes de tiempo. Pocos públicos tan fieles como el argentino de Joan Manuel Serrat. Y esta noche el aire que se respira no es el mismo de las noches anteriores. Es el quinto concierto de los cinco previstos en el Movistar Arena. El séptimo de los tildados para las siete despedidas argentinas de los escenarios. Es que de eso se trata este tour, El vicio de cantar, de decirle chau a su audiencia allí donde sea que ella esté. Y aquí, sabemos, se cuenta de a montones y de diversas generaciones.

“Dale que dale” marca el comienzo después de la ovación que recibe a Serrat ni bien aparece sobre el escenario. “Buenas noches queridos… qué gusto verles aquí y poder estar aquí y darles las gracias por acompañarme esta noche como lo han hecho en tantas ocasiones. Esta noche sin dudas es una noche especial que no es más que la prolongación de otras noches especiales… No me queda otra que despedirme, pero lo pienso hacer como corresponde, personalmente… Eso sí, con alegría, con mucha alegría… Este quizás sea el último concierto en Buenos Aires, espero llegar al final, que los acontecimientos no sé precipiten sobre mí “.

Show de Joan-Manuel Serrat en el Movistar Arena. Patricio Pidal - AFV

A sus primeras palabras de la noche Nano las acompaña con humor negro. “¿Qué pasaría si esta noche fuera la última? Van a valer mucho los boletos en San Telmo si eso sucediera… Todo lo que nos queda ahora es futuro”, dice. Aquello que decía al comienzo, que se trataba de un concierto antológico, se cumpliría con creces. Un repaso por su obra pero también por su vida y la de los suyos. Allí en pantalla está su abuelo, al que le dedica “El carrusel del Furo” y de quién cuenta su historia. “Lucía” y “Señora” le dan continuidad al repertorio y provocan la primera de tantísimas ovaciones. Dos horas después, el aplauso definitivo bajará el telón de la larga historia del Nano con su público argentino.

