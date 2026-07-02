El emotivo mensaje del hijo de Ernestina Pais a cinco días de su trágica muerte: “Estoy absolutamente inundado de amor”

A cinco días de la muerte de Ernestina Pais, su hijo, Benicio Guyot, recurrió a las redes sociales para agradecer el apoyo recibido en este difícil momento que atraviesa. La periodista y conductora falleció a los 54 años en un trágico accidente en San Isidro, luego de que el auto que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel.

“Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias”, escribió en su cuenta de Instagram el joven de 22 años, que es el único hijo de Ernestina y el fotógrafo Alejandro Guyot.

El mensaje del joven en sus redes sociales

Luego de que se conociera la triste noticia de la muerte de la presentadora, se multiplicaron los mensajes de despedida de amigos, colegas, figuras del espectáculo y fans en redes sociales. La repentina partida de Ernestina produjo una profunda conmoción en el país, ya que la ex CQC encarnó una historia de superación de adicciones y había rehecho su vida, lo que la convirtió en un ejemplo para muchos.

Un día después de lo sucedido, Benicio ya había publicado un conmovedor posteo en sus redes sociales con una carta de despedida para su mamá. “Eras mi todo”, escribió el joven con profundo amor, orgullo y admiración para darle el último adiós a su madre.

Benicio le dedicó una conmovedora publicación a su mamá

En esa publicación, Benicio escribió: “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará. Tus te amo pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día en el que no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo, hijo’. Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud. Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos también lo eras para mí. Eras muy clara con tus ideales, deseos y metas. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances mejore”.

Cientos de personas despidieron a la periodista en las redes sociales (Foto: Instagram @ernepais)

“Tu partida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil. Pero trae algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendió. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real. Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar. Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá”, concluyó.