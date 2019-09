Fredy Villarreal le hizo un emotivo pedido a Mirtha Legrand para una mujer que perdió a su hijo

7 de septiembre de 2019 • 22:16

Este sábado por la noche, Freddy Villarreal estuvo invitado al programa de Mirtha Legrand, y sorprendió a la conductora con un emotivo pedido para una mujer que perdió a su hijo. En medio de la cena, el humorista tomó la palabra y le preguntó a la diva sin tapujos. "Mirtha, ¿Te puedo hacer un pedido?".

"Yo creo que te va a gustar colaborar", aseguró mientras prometía que iba a relatar de la manera más sencilla la situación. "La persona que me ayuda con las tareas de mi casa perdió un hijo, que era iluminador tuyo. Ella me dijo, 'usted que trabaja en la televisión, ¿Cómo puedo hacer yo para poder tener el video del día en que Mirtha le regaló algo en vivo y en directo a mi hijo?'", expresó Villarreal. "Ella tiene la fecha, después se la voy a dar a la producción. No quiero que quede como un golpe bajo, pero creo que vos podés accionar".

Mirtha miraba atenta al humorista, que seguía explicando el contexto. "Un día vos hablaste con uno de los iluminadores y le hiciste un regalo, de uno de los auspiciantes", contextualizó. "¿Al hijo de esta señora?", quiso saber la reina de los almuerzos. "Sí. El hijo murió al tiempo, y la mamá siempre mira tu programa porque tiene el recuerdo de él".

"Ella me dijo, '¿Vas a lo de Mirtha? ¿Es posible que puedas gestionar lo del video?', y yo le dije que sí, porque se que los canales tienen archivos", agregó Fredy. "Si se encuentra va a ser genial, pero el hecho de que vayan a buscarlo ya va a ser lindo para ella".

"Me voy a ocupar", aseguró Mirtha conmovida. "Te prometo que lo voy a buscar. Señora Ana, le prometo que lo vamos a buscar", dijo la conductora mirando a cámara y asegurando que ella misma se va a ocupar de que su equipo se encargue de la tarea.