El insólito enojo de Mario Pergolini con Fredy Villarreal: “Él estaba enemistado conmigo”

Hace unos días, Mario Pergolini aprovechó la presencia de Fredy Villarreal en Otro día perdido, su programa de eltrece, para confesar que hace muchos años, cuando trabajaron juntos, tuvieron una relación conflictiva. Ahora, en la mesa de Mirtha Legrand, el humorista contó además que no se vieron por muchos años y reveló el motivo de la distancia. “Él estaba enemistado conmigo”, aseguró.

Luego de que Mirtha elogiara el nuevo programa de Pergolini, Villarreal contó detalles de su relación con el creador de La TV ataca. “Hacía un montón que no nos veíamos. Él estaba enemistado conmigo porque yo lo imitaba”, repasó. “Yo no estaba enojado con él”, aclaró de inmediato.

“A ver, imitámelo un poquito”, le pidió la Chiqui al actor. “¿A Mario?”, reaccionó Villarreal. “Mario tiene como la voz de carraspera, de una moto”, compartió, y en seguida se puso a hablar como el conductor de Caiga quien caiga. “Bueno Mirtha, me pone muy nervioso estar hablando en tu programa. En serio”, arrancó con la voz de Pergolini. “Pero no sé, estoy haciendo bien el programa. Ven el costado bueno que tengo ahora. Antes era malo”, sumó con una risa socarrona.

Villarreal aprovechó el momento para recordar que trabajó junto a importantes personalidades del mundo del espectáculo -Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Adrián Suar y Pergolini- y agradecer por su extensa carrera. “Tuve la suerte de estar al lado de grandes figuras. Yo podría terminar la carrera hoy, o mi vida hoy, y estaría muy contento con lo que he hecho artísticamente y por la gente que me ha dado trabajo”, reveló.

En la década del 90 Fredy Villarreal formó parte de La TV ataca, el programa que conducía Mario Pergolini y que se convirtió en un éxito entre los jóvenes. En el envío el humorista salía a la calle a hacer notas divertidas.

Un éxito en el teatro y un amor

La función que sale mal

En el plano laboral, Fredy Villarreal está al frente de La función que sale mal, una comedia disparatada que se puede ver en el Multiteatro y en donde comparte cartel con Diego Reinhold, Héctor Díaz, Dan Breitman, Victoria Almeida, Gonzalo Suárez, Maida Andrenacci, y Federico Ottone.

No es una obra cualquiera, tiene muchos efectos a nivel escenográfico. Interpretamos una historia de suspenso, como las de Agatha Christie, que transcurre en una mansión inglesa. Hay un asesinato que pone en vilo a todos, pero está hecha por actores amateurs, quizá un grupo teatral municipal. Y pasan cosas. El humor es tan maravilloso porque no se puede explicar. En esta comedia podría decir “vengan a ver una historia mal contada y mal interpretada porque se van a morir de risa”. Esto se permite solamente en el humor”, contó hace un tiempo a LA NACION.

En cuanto al amor, hace poco trascendió que mantiene una relación desde el 2020 con Natalia, la hermana de Julieta Prandi. La pareja lleva un perfil bajo y evita exponerse en redes sociales, pero conserva un vínculo consolidado con los años.

Natalia Prandi y Freddy Villarreal Archivo

La historia de amor entre el actor y la hermana de la actriz, modelo y conductora comenzó cinco años atrás, en el marco de la temporada teatral de Villa Carlos Paz. En ese momento Julieta era parte de la obra Atrapados en el museo, donde también actuaba Villarreal. En una de las reuniones que solían realizarse después de las funciones, el humorista tuvo su primer acercamiento con Natalia. Según allegados, Villarreal quedó cautivado y las charlas informales se convirtieron en encuentros más frecuentes. Con el tiempo, decidieron iniciar una relación que sigue vigente hasta la fecha.

Cabe recordar que, antes de iniciar su romance con Natalia, el actor mantuvo una relación de cinco años con la psicóloga Paula Ulla. Durante ese tiempo, conformaron una familia ensamblada junto a Micaela, hija de la profesional, y los hijos del actor: Agustín, fruto de su primer matrimonio, y Jazmín, nacida de su vínculo con Carolina Oltra. Por su parte, Natalia Prandi, al igual que Julieta, desarrolló una carrera como modelo, aunque en su caso la mayor parte de su trayectoria se dio en Chile.