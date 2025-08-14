Cómo surgió la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Natalia Prandi, quien viajó desde Chile esta semana para acompañar a su hermana Julieta en el juicio contra Claudio Contardi, mantiene desde 2020 una relación amorosa con Fredy Villarreal. La pareja lleva un perfil bajo y evita exponerse en redes sociales, pero conserva un vínculo consolidado con los años.

La historia de amor entre el actor y la hermana de la actriz, modelo y conductora comenzó cinco años atrás, en el marco de la temporada teatral de Villa Carlos Paz. En ese momento, según repasa la revista Caras, Julieta formaba parte del elenco de la obra Atrapados en el museo, una comedia producida por Pedro Alfonso que también reunió a figuras como Mica Viciconte, Bicho Gómez, Rodrigo Noya, Flor Torrente y Macarena Rinaldi.

En una de las reuniones que solían realizarse después de las funciones, el humorista tuvo su primer acercamiento con Natalia. Según allegados, Villarreal quedó cautivado y las charlas informales se convirtieron en encuentros más frecuentes. Con el tiempo, decidieron iniciar una relación que sigue vigente hasta la fecha.

Al principio, por aquellos años, se llegó a especular con la posibilidad de que el actor estuviese saliendo con la protagonista de Poné a Francella. Sin embargo, pronto se aclaró que quien había conquistado al humorista era Natalia Prandi.

Desde el inicio, la pareja tomó la decisión de mantener un perfil bajo y evitar compartir sus momentos de intimidad en publicaciones en las redes sociales, espacio que Villarreal utiliza principalmente para mostrar sus proyectos laborales o los momentos de disfrute con sus hijos.

Cabe recordar que, antes de iniciar su romance con Natalia, el actor mantuvo una relación de cinco años con la psicóloga Paula Ulla. Durante ese tiempo, conformaron una familia ensamblada junto a Micaela, hija de la profesional, y los hijos del actor: Agustín, fruto de su primer matrimonio, y Jazmín, nacida de su vínculo con Carolina Oltra.

Por su parte, Natalia Prandi, al igual que Julieta, desarrolló una carrera como modelo, aunque en su caso la mayor parte de su trayectoria se dio en Chile. Durante estos días, su nombre volvió a cobrar relevancia mediática en Argentina después de que viajara para respaldar a su hermana en el juicio contra su exesposo, Claudio Contardi, quien fue declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. Durante ese proceso, ambas contaron que estuvieron distanciadas por años debido a la manipulación que el empresario ejercía sobre su entorno, y que lograron recomponer su vínculo posteriormente.

Horas después de conocerse el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana-Zárate, donde se celebró el juicio, la actriz y conductora recurrió a las redes sociales para reflexionar sobre sus años de lucha y agradecer a quienes la acompañaron de manera incondicional.

“Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años”, comenzó escribiendo Prandi, junto a un video que mostraba el momento en que se leyó la sentencia.

La actriz recordó el desgaste emocional y físico que implicó atravesar el extenso proceso judicial. “Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente, y me fui sometiendo una y otra vez a una infinidad de pericias y declaraciones; tantas que, en algún punto, pensé en rendirme. Es muy alto el precio. El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados. A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia”, relató.

El abrazo reconfortante entre Julieta Prandi y su hermana Natalia tras conocerse la sentencia (Foto: Captura América TV)

En su mensaje, agradeció a los periodistas que siguieron de cerca el caso y resaltó la importancia de que esta sentencia deje un precedente. “Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir pero no obtuvieron justicia y por las miles que no tuvieron vida para contarlo porque las mataron. Por todas”, expresó.