El enigma de Geri Halliwell: por qué la ex Spice Girls y figura de Drive to Survive solo se viste de blanco

Las Spice Girls marcaron a toda una generación con su música, su estilo y su gran actitud. Desde su explosivo debut en los años 90, Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Victoria Beckham y Geri Halliwell no solo conquistaron las listas de éxitos, sino que también se convirtieron en íconos de la cultura pop y llevaron el concepto de “Girl Power” a cada rincón del mundo. Con el paso del tiempo, cada una tomó su propio camino, ya sea en la música, la moda o el entretenimiento, pero su impacto sigue vigente.

Ahora, Geri, que se destaca con sus apariciones en la serie de Netflix, Drive to Survive, por ser la esposa de Christian Horner, director del equipo de Fórmula 1 Red Bull Racing, sorprendió al revelar la razón detrás de su elección de vestuario: ¿por qué solo viste de blanco?

Cabe destacar que la estrella de las Spice Girls, de 50 años, dejó atrás los atuendos coloridos que la caracterizaron en los años 90 y, en los últimos años, adoptó un estilo en el que predominan los tonos claros. Ya sea en apariciones públicas o a través de sus redes sociales, casi siempre se puede ver a la excantante vestir de blanco, una elección que con el tiempo despertó curiosidad entre sus seguidores. Desde elegantes abrigos invernales hasta vestidos de verano e incluso trajes de baño, este color se convirtió en su sello distintivo que refleja un estilo minimalista y sofisticado que la acompaña en cada ocasión.

Desde hace años la ex Spice Girl viste solo de blanco (Captura: Instagram @gerihalliwellhorner)

Cuando sus seguidores comenzaron a preguntarse el motivo detrás de esta particular decisión de vestuario, Geri dejó en claro que su elección responde a un deseo de mantener su estilo lo más simple y práctico posible.

Al ser consultada al respecto en diálogo con la revista ¡OK!, aseguró: “[Hace que la vida] sea simple. Me gusta el color y es como usar un uniforme escolar como adulto. Combina con todo y no tengo que pensar en las mañanas. Es genial para la gente ocupada". Con esta explicación, Halliwell evidenció que su elección no responde a una estrategia de estilo, sino a una manera práctica de simplificar su día a día, sin perder la elegancia que la caracteriza.

Desde looks más formales hasta prendas deportivas, siempre predomina el mismo color en su look (Captura: Instagram @gerihalliwellhorner)

Según destacó, tiene que ver con que es una manera más simple de vestirse, ya que combina con todo (Captura: Instagram @gerihalliwellhorner)

Además, señaló que gracias a usar siempre el mismo color no tiene que pensar en qué combinar por las mañanas (Captura: Instagram @gerihalliwellhorner)

Además de su carrera y su icónico estilo, la ex Ginger Spice lleva una vida familiar muy activa. Es madre de Bluebell, de 17 años, fruto de una relación anterior, y de Monty, de seis, a quien tuvo con su esposo, el empresario y jefe de la Fórmula 1, Christian Horner. También es madrastra de Olivia, la hija de Christian en su matrimonio previo.

Además de su rol como madre y su vida en el campo, se rumorea que Geri trabaja arduamente en una posible reunión de las Spice Girls. Según una fuente citada por The Sun, también surgieron conversaciones sobre un documental que exploraría su carrera, con imágenes inéditas y entrevistas actuales. Pero, hasta el momento nada se concretó. Por lo pronto, sus fans la pueden ver con frecuencia en la producción sobre la Fórmula 1 que Netflix lanza año tras año y que la muestra tanto en su hogar como en el paddock, siempre de blanco.