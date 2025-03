El error en la trama de Friends que los fans descubrieron 30 años después

Friends es, sin duda, una de las series más queridas y emblemáticas de la televisión, con millones de fanáticos en todo el mundo que, a pesar del paso de los años, todavía disfrutan de sus episodios como si fuera la primera vez. Su impacto cultural es tan grande que muchas personas no solo la vieron en reiteradas ocasiones, sino que incluso se saben los diálogos de memoria. Con tantas repeticiones a lo largo de los años, sus seguidores analizaron cada escena en detalle y, recientemente, detectaron un inesperado error en la trama que había pasado desapercibido por mucho tiempo, lo que generó sorpresa y debate en redes sociales.

Si bien muchos consideran que esta sitcom es prácticamente perfecta, la serie no está exenta de ciertos detalles que generaron dudas entre los fanáticos, como la forma en que Mónica y Rachel podían permitirse vivir en un departamento tan grande en una ciudad tan cara como Nueva York con salarios bajos o la supuesta compañera de piso de Phoebe, cuya existencia siempre fue un enigma. Sin embargo, recientemente, un usuario de redes sociales aseguró haber encontrado un nuevo error en la trama que le llamó especialmente la atención, lo que reavivó el debate sobre los pequeños deslices que pasaron desapercibidos en su momento.

A lo largo de las diez temporadas de esta serie, los fanáticos identificaron varios detalles que podrían considerarse errores o inconsistencias en la trama, pero uno en particular generó revuelo recientemente y tiene que ver con Ross y su historia amorosa. En el episodio 23 de la primera temporada, mientras está en la sala de espera de un hospital, Ross menciona que su primera vez fue con Carol, su exesposa y madre de su hijo Ben. Esta declaración refuerza la idea de que ella fue su único amor hasta su separación, lo que hace que la escena tenga un significado especial.

En la primera temporada, Ross aseguró que su primera vez había sido con Carol, madre de su hijo Ben

Sin embargo, seis temporadas después, en el episodio cuatro de la séptima temporada, esta afirmación parece quedar en el olvido. Durante una discusión con Mónica y Chandler, en la que los tres revelan secretos vergonzosos, Ross confiesa que se acostó con la mujer encargada de limpiar su dormitorio universitario, hecho que contradice completamente lo dicho antes. Aunque la escena se presenta como un momento de comedia dentro de la producción, muchos fanáticos no tardaron en notar la incoherencia y señalaron que se trata de un descuido en el guion que le resta importancia al vínculo que Ross tuvo con Carol.

El agujero en la trama de Friends relacionado con la vida amorosa de Ross

Las reacciones de los fans ante este error

Los fanáticos no tardaron en reaccionar y expresar su sorpresa ante este evidente error en el guion. En los comentarios del clip, publicado en YouTube, muchos señalaron la incoherencia en la historia de Ross y se preguntaron cómo los guionistas pasaron por alto un detalle tan importante. Algunos comentaron que nunca se habían percatado de la contradicción hasta ahora, mientras que otros defendieron la escena y argumentaron que podría haber sido un simple descuido del personaje. De cualquier manera, la revelación generó un gran debate entre los seguidores de Friends que analizan cada episodio en busca de nuevos detalles curiosos.

“Bueno, que me condenen. Nunca me di cuenta de eso”; “Tal vez Carol era la señora que limpiaba su dormitorio”; “Bueno, a juzgar por su reacción, parecía haberlo olvidado, así que no hay mucho agujero en la trama”; “Quiero decir que se olvidó de que lo hizo”; “No olvidó ni mintió, literalmente solo DURMIÓ con la señora mayor, lo cual es algo muy típico de Ross en la universidad” y “Tal vez conoció a Carol antes del incidente con la señora de la limpieza y estaban ‘en un descanso’”, fueron algunas de las reacciones más destacadas entre los usuarios, muchos de ellos bromearon con el asunto.

LA NACION