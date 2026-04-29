Se conoció la millonaria cifra que ganan hasta el día de hoy los actores de Friends

A dos décadas de su último episodio, Friends sigue consolidándose como una de las producciones más exitosas de la historia de la televisión. Lejos de perder vigencia, la sitcom protagonizada por seis amigos en Nueva York suma cada año nuevas audiencias en plataformas de streaming y canales de todo el mundo.

Cuando comenzó en 1994, el elenco principal —integrado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer— era prácticamente desconocido. Sin embargo, el éxito inmediato de la serie los convirtió en estrellas internacionales y elevó sus salarios de forma exponencial.

Durante la primera temporada, cada uno ganaba 22.500 dólares por episodio. Pero con el paso de los años y el crecimiento del fenómeno, lograron negociar en bloque hasta alcanzar el histórico millón de dólares por capítulo en las temporadas 9 y 10.

Friends continúa siendo una de las series más vistas de los últimos 20 años (Foto: Redes Sociales)

Pero el verdadero impacto económico llegó después del final en 2004. Gracias a los acuerdos por derechos de emisión, el elenco principal —con la excepción del fallecido Matthew Perry— todavía reciben ingresos millonarios. Según trascendió, cada uno percibe alrededor de 20 millones de dólares anuales por regalías, producto de la constante reproducción de la serie en distintas plataformas.

En una entrevista con The Times, Lisa Kudrow, quien dio vida en la serie a Phoebe Buffay, reflexionó sobre la vigencia del programa y el vínculo emocional que mantiene con él. “Después de la muerte de Matthew, volví a ver la serie. Antes solo veía lo que había hecho mal, pero por primera vez realmente aprecié lo genial que era”, confió.

A su vez, la actriz destacó que la serie es tan aclamada en la actualidad por el compromiso que tenía la producción en aquel entonces. Aunque en un principio no llegaban ni a los 400 espectadores por noche, a los actores se les exigía casi la perfección en cada una de las escenas que realizaban. “Si te equivocabas con una línea o no lograbas la reacción esperada, había mucha presión. Era intenso”, recordó.

A pesar de las tensiones propias del rodaje, Kudrow remarcó el valor de la experiencia y el legado que dejó la serie. “Había un genio trabajando. Y hagamos lo que hagamos en el futuro, nunca volveremos a vivir algo así”, aseguró.

Lisa Kudrow recordó su experiencia en Friends

El polémico detrás de escena que se vivía en Friends

En esta misma entrevista con The Times, Lisa Kudrow también sorprendió al revelar detalles poco conocidos sobre el clima en la sala de guionistas de Friends. Según explicó, el equipo estaba compuesto por entre 12 y 15 personas, en su mayoría hombres, y aseguró que en esas reuniones “se quedaban despiertos hasta tarde hablando de sus fantasías sexuales sobre Jennifer Aniston y Courteney Cox”.

“Podía ser brutal, pero estos tipos se quedaban hasta las tres de la mañana intentando escribir el programa. Mi actitud era: ‘Digan lo que quieran de mí a mis espaldas, porque entonces no importa’”, sostuvo y recordó la forma en la que a temprana edad tuvo que hacerse fuerte para que los comentarios sexistas no la afectaran.

Sus declaraciones no fueron las únicas al respecto y se encuentran respaldadas por el antecedente judicial que inició Amaani Lyle, asistente de un guionista, en 1999. La mujer realizó una demanda por acoso sexual a los creadores del programa. Según denunció, era obligada a transcribir sesiones de escritura en las que se discutían fantasías sexuales explícitas.

El caso fue desestimado, aunque no por falta de pruebas sobre esos intercambios. La Justicia consideró que esas conversaciones formaban parte del proceso creativo del programa y estaban protegidas por la libertad de expresión amparada en la Primera Enmienda.