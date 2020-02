Yanina Latorre y Mora Godoy se cruzaron en la Casa de Gobierno y protagonizaron un escándalo días atrás Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de febrero de 2020 • 16:10

Una vez más Yanina Latorre y Mora Godoy fueron protagonistas de un escándalo por sus posiciones políticas. Lejos de ser un programa de espectáculos el escenario, el lugar donde dispararon los gritos fue nada menos que en la Casa Rosada.

Resulta que días atrás las mujeres se cruzaron por distintos motivos en la casa de Gobierno y no fue para nada ameno. Mora increpó a Yanina adelante de políticos y funcionarios y la llamó "panqueque", ya que siempre se había manifestado como "antikirchnerista".

El tema se trató en el programa Los ángeles de la mañana y desde allí la panelista dio su versión de los hechos disparando contra la bailarina de tango.

El escándalo de Yanina Latorre y Mora Godoy en la Casa Rosada - Fuente: el trece TV 03:23

Video

"Ella pertenece a un movimiento mientras que yo soy apolítica, no pertenezco a ninguno", comenzó diciendo Yanina Latorre. "No gano guita a costa de los gobiernos, somos pocos y nos conocemos mucho Morita Godoy. A todos les decías 'Yo antes no venía a la Casa de Gobierno', y sí ibas", expresó y continuó: "Yo te vi pidiéndole teléfonos a muchos políticos, no sé para qué, lo escuché y no soy la única que lo escuché. Estuviste en miles de actos. Si vos le podés bailar a Macri y a los presidentes por guita, yo puedo ir a panelear para traer data para este programa. Vos laburás de tanguera, yo laburo de panelista".

Yanina Latorre pasó por la Casa Rosada y fue recibida por Alberto Fernández. Se cruzó con Mora Godoy y protagonizaron un escándalo días atrás Crédito: Twitter

En ese momento la interrumpíó su compañera Majo Martino, quien contó su versión del cruce: "Yo estaba ahí y tengo que hablar porque si no quedamos todos pegados. Cuando entró Mora Godoy empezó a gritar 'Panqueque, gorila'. Imaginate a Yanina. Empezaron a gritar de tal manera en el patio de la Casa Rosada que nadie entendía nada. Estaban todos ahí, Wado de Pedro, y gritaban tipo conventilleras. Ahí les dije 'Chicas, por favor no es lugar para estar discutiendo de esto'", relató y agregó: "Me deprime la grieta política entre ustedes dos".

Lejos de bajar la guardia, Latorre tomó la palabra y volvió a disparar contra la bailarina: "Yo no tengo la culpa. Llegué contenta a la Casa de Gobierno y pasó eso. Cuando entré me dijo panqueque; Obviamente no me insultó, pero era elevado el tono para que todos escuchen. Yo le dije a todos que soy 'anti K'. No quiero plata, no bailo el tango, no hago nada. Yo no oculto nada", concluyó.