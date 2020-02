Yanina Latorre pasó por la Casa Rosada y fue recibida por Alberto Fernández Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2020 • 17:07

"Soy anti k acérrima", anunció Yanina Latorre cuando contó que había estado en la Casa Rosada y que había tenido la oportunidad de saludar a Alberto Fernández. Y, entonces, mientras se mostraba la foto que se tomó con el Presidente, la panelista dio detalles de cómo se produjo el encuentro.

"Nara Ferragut me invitó a un evento sobre identidad de género, porque entregaron el DNI número 9000", contó Latorre en Los ángeles a la mañana. "Al Presidente lo conocía de cuando yo era columnista de Jorge Lanata. Un día fue como invitado y todos le daban. Lo vi tan solo al pobre hombre que lo defendí. Nos quedó buena onda. Alberto está un poco loco, lo digo con respeto, porque tiene frases divertidas. Nos seguimos en Twitter, cruzamos mensajes. Tengo re buena onda con Alberto, sin ser kirchnerista. Y ayer él me dijo que era 'yaninista'", festejó Latorre.

"Nunca había ido a la Casa Rosada, y ayer almorzamos pescadito con puré, después tomamos el té con masitas y estuvimos hasta las 18. Alberto no estaba en el evento pero pedimos verlo. Y nos recibió", detalló.

Luego, otra de las panelistas del ciclo de eltrece, Majo Martino, contó que Yanina mantuvo una fuerte pelea con Mora Godoy, en el patio de la Casa Rosada. "Estaban a los gritos y tuve que separarlas", dijo. Latorre aclaró: "Entré, Mora me vio y se brotó al grito de 'qué haces acá que no sos k'. Le respondí que tengo derecho de estar ahí como cualquier ciudadano argentino que paga sus impuestos. A cada uno que entraba, Mora le decía que en cuatro años ella no había entrado a la Casa Rosada y ahora tenía que soportar que entrara cualquiera. Y es mentira porque les bailó el tango a todos".

"Yo quiero que a Alberto le vaya bien, porque si es así nos va bien a todos. Es súper interesante escucharlo, dijo cosas muy lindas. Además, creo que Alberto no es kirchnerista. Eso corre por mi cuenta", apuntó la panelista.