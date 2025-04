“Me acaba de informar el señor Gerardo Sofovich que se suspende el estreno de hoy y que te separa del elenco”, le comentó el conductor Jorge Rial mientras hablaba con él por teléfono, en pleno vivo del programa Intrusos, a la actriz Stella Maris Lanzani, que había concurrido para promocionar la obra Soltero... y con dos viudas, cuyo estreno era inminente. Este insólito y tragicómico paso sucedió allá por 2005 y se convirtió en uno de los escándalos más recordados de la televisión argentina.

A su lado también estaba Iliana Calabró, quien formaba parte del elenco, pero antes de tamaña decisión habían pasado cosas entre ellas que llevaron al empresario y productor a patear el tablero de semejante forma.

“¿Ustedes están peleadas?"

Todo se desarrollaba en armonía en el tradicional ciclo del espectáculo, mientras Rial se preparaba para una charla amable con ambas. Pero intuyó que no había buen clima entre ambas y les preguntó al pasar si estaban peleadas. Calabró no se hizo esperar y le pasó factura a su futura compañera de elenco recriminándole no haberla saludado. A lo que Lanzani respondió consultándole, entre sonrisas incómodas, si se le había subido la fama a la cabeza: “Hay gente que le da el ataque de divismo y este momento no me lo van a amargar ni vos ni nadie. Este momento de felicidad de debutar en la calle Corrientes de la mano del señor Gerardo Sofovich”. No fue todo, además aseguró que sentía cómo de manera evidente la ignoraba de forma intencionada en los ensayos.

El escándalo que paralizó a la TV: el día que Gerardo Sofovich echó en vivo a Stella Maris Lanzani

Iliana la miraba sorprendida: no podía creer lo que estaba escuchando mientras su rostro se transformaba hasta llegar al borde del llanto. Pese a la situación incómoda que estaba viviendo le respondió mientras el clima se ponía cada vez más espeso: “Sinceramente, Stella, te desconozco, no entiendo por qué, no hay motivos que diga alguno de mis compañeros qué cosa mala te pude haber hecho a vos”. Ahí fue el primer quiebre: no aguantó más la situación y se retiró del estudio con el programa al aire.

Iliana Calabró y Stella Maris Lanzani: una pelea que el tiempo no resolvió Archivo

Lo que siguió fue el llamado, en vivo, de Sofovich. Después de escuchar que su suerte estaba sobre la mesa, Stella Maris Lanzani, desconsolada, exclamó: “Lo lograste, Iliana”. Fueron palabras hacia la nada, porque su colega ya se había retirado. Sofovich por su lado subía la apuesta: “Nunca en mi vida me pasó una cosa así. Era mi obligación parar esto porque sentí vergüenza ajena. De alguna manera tenía que defender a Iliana. Pero no hay problema, en lugar de estrenar este sábado lo haremos el próximo. Y ya tengo el reemplazo, lo va a hacer Ana Acosta, que es una fenómeno. A ella fue la primera a la que le ofrecí el papel pero tenía otro compromiso con un productor que la dejó plantada. Me pidió perdón por no haber aceptado el papel antes”, subrayó el empresario.

Gerardo Sofovich tenía años y años de teatro encima y no toleró el escándalo en la TV como "promoción" de su obra. Fuente: Archivo.

El elenco original de la comedia estaba integrado por El Chino Volpato, Iliana Calabró, Stella Maris Lanzani, María Eugenia Ritó, Emiliano Rella, Gustavo Conti y Evangelina Anderson.

La venganza en el living de Susana

Stella Maris no se quedó quieta. Invitada por la producción de Susana Giménez, fue a su programa y se despachó a gusto: “No quiero volver a juntarme con Iliana. Sentí que se quedó con mi laburo. Creo que lo disfrutó, se sintió contenta. Aprendí que el puñal que te clavan por la espalda solo viene de la mano de un amigo”.

Stella Maris Lanzani, furiosa en el programa de Susana Giménez

Gerardo tampoco se calló al escucharla y la emprendió contra la diva de los teléfonos porque consideró que le faltó ética al invitarla, lo tomó como un aprovechamiento en contra de él, fiel a los códigos de antaño como era. Y furioso, rompió relaciones con Su, dejando entrever que no le importaba perder un amigo por hacer un punto más de rating.

Por entonces no había Inteligencia Artificial. Hoy uno puede entrar allí y obtener este resumen de aquello que pasó hace 20 años:

· Calabró le recriminó a Lanzani no haberla saludado.

· Lanzani acusó a Calabró de tener un ataque de divismo.

· El conductor (Rial) hacía gestos a cámara que alimentaban la situación.

· Iliana abandonó el piso en pleno vivo, al borde del llanto, diciendo “Sinceramente, Stella, te desconozco”.

· Consecuencias posteriores:

· Stella cayó en una profunda depresión, que superó con tratamientos y apoyo de su familia.

· En abril del 2012 logró ganarle el juicio que le realizó a Sofovich.

Miguel Braillard Por