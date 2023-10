escuchar

A sus 82 años de edad, Johnny Allon murió este domingo en horas de la noche por causas que hasta el momento se desconocen. Su partida conmocionó al mundo de la música tropical, el cual lo tenía como un referente indiscutido. La noticia fue confirmada por su productora Patricia Mirasola y el periodista Cacho Rubio, quienes se mostraron consternados por su partida, debido a que no tenía ningún deterioro evidente en su salud.

Tanto es así que Allon, en horas del mediodía de este domingo, grabó un video que compartió en su cuenta de Instagram donde anunciaba que volvería a tener contacto con sus fans. “¿Cómo están? Hoy, otra vez, a las 13 horas y a las 22 horas los acompaño y ustedes me acompañan. Cámbiame la música”, manifestó el conductor a sus seguidores, quienes lo seguían en vivo por la página de Tivi Channel.

Este contenido, subido a su red social bajo su verdadero nombre Antonio Juan Sánchez, causó cierta conmoción en su público, que estaba a la expectativa de verlo brillar en el escenario presentando temas musicales para ambientar una jornada donde las Elecciones presidenciales se llevaron todas las miradas.

“Buen viaje, maestro. Fuiste un verdadero laburante”; “¡Hasta siempre maestro! Gracias por hacerme tentar de risa tantas noches”; “Buen viaje Johnny. Cámbiame la música. Un fuerte abrazo a la familia”; “Querido genio de la música y el humor. Dale Power en el universo infinito”; “Hace bailar a todos en el paraíso”; “Gracias por regalarnos las risas y las carcajadas” y “No lo puedo creer. No se puede ir alguien con el carisma que tenías vos”, fueron algunas de las menciones más destacadas de un posteo donde reinó la tristeza y el dolor por el fallecimiento de una figura pública que trascendió en la década del 90′ y brilló al compás de la música.

Esta noticia, que causó sorpresa y dolor entre sus fanáticos, se oficializó en horas de la noche de este domingo 22 de octubre y paralizó a su círculo íntimo, quien aseguró que Johnny se encontraba en perfecto estado de salud, algo que él también afirmó en una antigua entrevista con La100 Radio.

Johnny Allon, rodeado por sus bailarinas

“Gracias a dios tengo 82 años, estoy entero, no tengo nada de nada. Me hago estudios cada seis meses y no me sale nada. ¡Y estoy vivo! Casi nadie lo entiende y mi mujer menos”, deslizó el cantante y empresario que le dio una oportunidad a artistas del under para que puedan trascender en su rubro.

En esa misma línea, manifestó, orgulloso, de su salud: “Yo creo que estar sentado en mi casa en un sillón hamaca es esperar la muerte. Yo tengo salud, llegué entero y sigo dándole para adelante como si recién empezara. Para mí es maravilloso eso”, sintetizó Antonio Juan Sánchez, quien salto a la fama con su nombre artístico Johnny Allon y se despidió de este mundo cosechando un sinfín de adeptos que estaban al tanto de sus programas y celebraban cuando, de su voz, salía su icónica frase “Cámbiame la música”.

LA NACION