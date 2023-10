escuchar

Murió Johnny Allon. Sus amigos, la productora Patricia Mirasola y el periodista Cacho Rubio confirmaron la noticia. Su muerte los sorprendió ya que, a sus 82 años, se mantenía activo y seguía al frente de sus emprendimientos.

Antonio Juan Sánchez, tal es su verdadero nombre, nunca pasó por desapercibido. Con más de 50 años de carrera televisiva supo traspasar las pantallas con su curioso estilo. Primero, se desempeñó como cantante en una banda de rock, para luego centrar su carrera en la conducción y en la gestión de boliches bailables. Dijo que llegó a manejar 33 boliches al mismo tiempo, aunque siempre se apuró en aclarar que nunca fue dueño de ninguno. Además, fue considerado uno de los “pioneros” en la difusión de videoclips en la Argentina. Desde su primer ciclo Johnny Allon Show, emitido entre 1978 y 1987 por Canal 2 de La Plata, se mantuvo activo en diversos proyectos de la pantalla chica.

¿Cómo nació su icónica frase “cámbiame la música”?

La frase resultó un sello distintivo que lo inmortalizó en el inconsciente de su audiencia. “Eso lo dije un día hace muchísimos años, cuando estaba en Canal 2 haciendo el programa en vivo en La Plata. Le dije al operador “cámbiame la música” y quedó. Se metió como loco, en México, en España, dicen “cámbiame la música”, es un latiguillo. Me paran en la calle y siempre me dicen “cámbiame la música”, reveló en varias oportunidades el conductor. Allon siempre destacó el cariño que recibía día a día de la gente.

Johnny Allon, empresario y presentador de televisión Facebook

Los comienzos de Johnny Allon en la televisión

El primer amor de Allon no fue la música tropical sino el rock and roll. Formó el grupo Los Tammys, en los años 60, donde hacía covers de The Beatles y cantaba en inglés. Aunque soñaba con ser un rockstar, la popularidad le llegó de la mano de la producción y de la conducción de programas musicales.

“Tendría 17, 18 años y yo cantaba. Tenía un amigo que era productor en un estudio de televisión en San Isidro, que hacía bailes en el “Glorias Argentinas” en Mataderos, y yo iba a cantar ahí. Cuando llegué, me dice ‘loco no te animas a animar el programa? El tipo que anima siempre me llamó que se siente mal y no va a venir y tengo que grabar’ Y dije, ‘Y dale’, reveló en una entrevista en la radio. Así fue de inesperado fue el debut de Allon en la televisión y a partir de ese momento nunca se alejaría de las cámaras.

“Me considero muy sensible”

Antonio Juan Sánchez nació el 14 de febrero de 1941. Le gustaba decir que el Día de los Enamorados. “No es un dato menor. Soy una persona muy nostálgica. Eso no me hace bien. Me considero muy sensible. De verdad te digo. Salgo de casa y extraño al perrito y a la paloma. En casa tengo una paloma que eligió vivir conmigo”, contó hace tiempo. Era hijo de un peluquero y una ama de casa. Se crió en el barrio de Villa Lugano.

“Tengo 82 años, estoy entero”

Nunca paró. En marzo último, anunció su regreso a la televisión a través de TV Channel. “Gracias a dios tengo 82 años, estoy entero, no tengo nada de nada. Me hago estudios cada 6 meses y no me sale nada. ¡Y estoy vivo! Casi nadie lo entiende y mi mujer menos. Yo creo que estar sentado en mi casa en un sillón hamaca es esperar la muerte. Yo tengo salud, llegué entero y sigo dándole para adelante como si recién empezara. Para mí es maravilloso eso”, dijo en entrevista con La100 Radio.

* con la colaboración de Pablo Montagna

LA NACION