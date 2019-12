Javier Milei indignado por las supuestas mentiras sobre el indice de pobreza. Fuente: A24 02:19

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2019 • 16:46

El economista Javier Milei tuvo un fuerte cruce con una periodista esta mañana en la pantalla de A24.

El vehemente economista reaccionó a los gritos luego de que Clara Salguero contradijera su posición respecto del aumento que planea efectuar Alberto Fernández en los salarios más bajos.

"Dicen que hay que subir el sueldo de todos y acá todos están contentos. El problema es quién lo paga. Todo esto significa que hay más déficit fiscal. Con lo cual, vamos a seguir con la política del déficit fiscal, de la emisión monetaria. ¿Sabés qué vas a tener? Una explosión de pobres e indigentes. El problema de la Argentina es que se empobreció", explicó Milei y luego pidió: "Lo primero que hay que hacer es no mentir con los datos".

Allí, Salguero le quiso hacer una pregunta y Milei reaccionó: "La discusión con vos está terminada. Decime cuál es el porcentaje de pobres. Decime cuántos pobres hay de 65 años para arriba. Primero los datos".

Mientras la periodista intentaba dialogar con el economista, este comenzó a levantar la voz y el conductor del programa pidió que le cerraran el micrófono a Milei y a Salguero para intentar calmar la situación.

"Javier, ella hizo una descripción. No es responsable de otorgar ese aumento. Si el gobierno lo hace, ellos serán los responsables y correrá con los costos de ello", dijo el conductor, y Milei le acercó una Tablet con los datos que quería exponer.

"Ahí tenés los datos. Dejémonos de joder. Dejemos la mentira. Yo no puedo discutir sobre mentiras o apreciaciones personales", dijo Milei, y Salguero le respondió con una pregunta: "¿No es pobre el jubilado que gana 14.062 pesos?".

Esto terminó de hacer enojar al economista, que a los gritos dijo: "¿Cuál es la línea de pobreza?, dale, ¿cuál es la línea de pobreza? ¡No sabe cuál es la línea de pobreza y habla de pobreza!".

Allí se levantó de su silla y le pidió al conductor la Tablet para bajar un informe del Indec que, según él, avalaba su posición. "Dame la tablet. No se puede estar diciendo estas estupideces todo el tiempo. Dame, dame, que quiero humillarla públicamente", le dijo al conductor mientras intentaba tomar tablet de las manos del periodista.

"A mí no me vas a humillar porque los datos de la seguridad social los conozco", le respondió Salguero. Mientras, Milei ya se había parado a intentar recuperar su tablet que el conductor no quería darle.

"Es mi iPad, me lo tenés que dar. Es mío, me lo tenés que dar", le dijo al conductor que le entregó la tablet y le pidió al economista que se calmara. Ante ese pedido, Milei respondió: "No, datos. Lo único que importa acá son los datos. Basta de la mentira. Me pudrí".

Allí el periodista pidió hacer un corte para bajar el tenso momento que se estaba viviendo al aire.