Durante su última participación en Polémica en el bar, el comediante Claudio Rico hizo una desopilante imitación de Javier Milei. Mencionó las peleas del polémico economista con Nito Artaza, destrozó a quienes "hablan de economía sin saber" y también criticó a los panelistas presentes.

"Ahora sé por qué se desmayó Daniela en vivo. ¡Hay que fumárselo! Es tremendo", dijo entre risas el conductor Mariano Iúdica, en referencia al desmayo en vivo de la expareja del economista liberal en Intrusos. El comentario no le resultó gracioso al propio Milei.

"Que revise lo que dijo en el programa pasado con Rico", dijo Milei, enojado, durante el pase de Intratables, donde era invitado, con Polémica en el bar. "Hay cosas que no son humor", agregó, mientras Fabián Doman, conductor de Intratables, lo invitaba a hablar con Iúdica.

"Constituye un delito lo que dijo", le dijo Milei a Iúdica, que se reía mientras decía no entender la situación. "Revisá la barbaridad que dijiste", insistió Milei. "Me injuriaste, me calumniaste", le dijo.

La situación empezó con risas de parte de Iúdica y Doman pero fue cambiando de tono. Iúdica decía no entender a Milei y le pedía que le explique por qué estaba enojado con él. "Yo te respeto como persona y te admiro intelectualmente", le dijo al economista, que cada vez se enfurecía más.

Al final, Iúdica se cansó de la charla y decidió cerrarla de manera abrupta: "Ya me rompe las pelotas esta situación. Yo no le dije nada. Gracias por el pase, un beso", dijo el conductor.