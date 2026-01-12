La influencer siniestra: un documental inquietante que pone el foco en las perversiones del fanatismo religioso

La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt (Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story, Estados Unidos/2025). Dirección: Skye Borgman. Fotografía: Bryan Gosline. Edición: Victoria Toth. Duración: 100 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: muy buena.

La de La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt es una auténtica historia de terror. La historia que cuenta este documental de Netflix dirigido por Skye Borgman revela cómo el lenguaje propio de la cultura del bienestar puede encubrir violencia y cómo las redes sociales amplifican los discursos extremos incluso cuando se presentan como modelos sanos de vida. También advierte sobre los peligros del control ideológico, la fe sin límites y la crianza convertida en espectáculo.

Borgman es una especialista en este tipo de investigaciones sobre crímenes reales, como lo prueban otros documentales de su propia factura basados en espeluznantes casos reales e incluidos en el catálogo de la misma plataforma: Abducted in Plain Sight, La niña de la foto y Acabo de matar a mi padre.

Las oscuras protagonistas de La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt son dos mujeres: la terapeuta del título de la película y Ruby Franke, cara visible de un exitoso canal de YouTube (8 Passengers) dedicado a exhibir la vida cotidiana de una familia mormona disciplinada y aparentemente ejemplar. Ruby construyó una audiencia masiva y muy fiel con una propuesta de vida basada en valores que son pilares de su creencias religiosas: obediencia, sacrificio, rectitud moral y estricto control parental.

Hildebrandt, por su parte, es una terapeuta de las que abundan en Estados Unidos, fundadora de un programa de “coaching moral” con tintes religiosos apoyado en la idea de que el sufrimiento, la obediencia absoluta y la confesión constante son herramientas legítimas para “curar” el alma. Bajo su influencia, Ruby rompió vínculos familiares, se aisló de su entorno y comenzó a aplicar métodos cada vez más extremos en el proceso de educación de sus hijos.

La sucesión de castigos humillantes, privaciones alimentarias, aislamiento emocional y una visión rígida, por momentos completamente cruel, de la crianza que muchos de los seguidores de 8 Passengers empezaron a detectar con el paso del tiempo disparó algunas alarmas, pero el escándalo recién estalló cuando Franke y Hildebrandt tejieron una relación muy cercana que tuvo un desenlace dramático.

En 2023, uno de los hijos de Franke logró escapar del domicilio de Hildebrandt, donde estaba recluido por decisión de su madre, y pedirle ayuda a un vecino. Estaba visiblemente desnutrido y con el cuerpo plagado de heridas. Muy pronto, la policía de Utah encontró a su hermana en condiciones parecidas en la misma residencia de la terapeuta, donde también hallaron cuerdas, esposas y un extravagante preparado de pimienta de cayena y miel que la mujer colocaba en las lesiones corporales de los dos niños, envueltas con papel film. Suena delirante, pero es real.

Criada en una familia religiosa, Hildebrandt tuvo siempre una relación estrecha con la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (SUD), una organización cristiana restauracionista fundada por el estadounidense Joseph Smith en 1830. El restauracionismo, también conocido como “primitivismo cristiano”, plantea que el cristianismo debería responder a los cánones de la llamada “iglesia apostólica primitiva”, orientados a la búsqueda de una forma de religión más “pura” y ancestral.

Hildebrandt formó parte durante años de la lista de asesores aprobados por los obispos SUD y se dedicó fundamentalmente a aconsejar a miembros de esa feligresía con problemas matrimoniales. Sus recomendaciones más habituales inducían a la vergüenza en torno al deseo sexual (especialmente el de los hombres) y por lo general a la separación de las parejas para, claramente, poder ejercer un control más férreo sobre cada individuo. Su singular tratamiento, cuentan varios de los involucrados en el documental, no era precisamente barato. Muchas familias se endeudaron para llevarlo adelante.

Ruby Franke cayó bajo su influencia, se convirtió en su compañera de negocios e incluso participó en el abuso de dos de sus hijos que desencadenó el drama que las llevó a las dos a prisión y es el epicentro de este documental que reconstruye la evolución de la relación entre ellas y el modo en que una ideología de “pureza moral” se transformó en un sistema cerrado de inusitada violencia.

Borgman usa material de archivo de YouTube, testimonios de algunos de los que fueron sus seguidores o pacientes y abundante documentación judicial y policial para presentar el caso como el resultado de una suma de factores, más que limitarlo a una aberración aislada: la legitimación religiosa, la falta de controles institucionales y una cultura digital que premia el extremismo emocional fueron decisivos en esta trama perversa.

Hildebrandt y Ruby Franke

La receta de Hildebrandt tiene claras similitudes con las de los cultos religiosos más rígidos: liderazgo carismático, un lenguaje propio, aislamiento del entorno crítico, confesión permanente y castigo como herramienta de redención. Es una mezcla de conceptos terapéuticos con doctrina religiosa destinada a justificar la violencia, redefiniendo el abuso como “amor duro, sin concesiones” y la tortura como “corrección espiritual”.

Pero el documental va más allá de la exposición de un caso morboso y advierte sobre los riesgos de la romantización de la maternidad sacrificada, el blindaje cultural de ciertos discursos religiosos, la falta de regulación sobre la exposición infantil en redes y la autoridad incuestionable otorgada a figuras “terapéuticas”.

Los interesados en profundizar sobre esta impactante historia pueden complementar con El diablo en la familia: La caída de Ruby Franke, documental de tres episodios disponible en Disney+ que presenta un abordaje desde otro ángulo: el foco está puesto en la familia de Ruby Franke, en especial en sus hijos mayores y su marido, y en la disgregación que provocó un exótico sistema de creencias que derivó en abuso y otras consecuencias trágicas.