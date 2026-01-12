Qué dijo Juliana Awada de su separación de Mauricio Macri

La empresaria Juliana Awada publicó una declaración en su perfil de Instagram para confirmar su separación de Mauricio Macri. El mensaje ratificó el final de la relación de pareja y estableció los parámetros de privacidad que mantendrá la familia durante esta nueva instancia.

Las declaraciones de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri

La empresaria escribió en su cuenta oficial de Instagram: “Hay procesos íntimos, personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante en nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”.

La ruptura ocurrió de común acuerdo y la decisión se tomó antes de las fiestas de fin de año, celebraciones que compartieron en familia a pesar de la separación, según pudo saber LA NACION. El día previo a la confirmación, Awada compartió imágenes con su hija Antonia y amigos en la Patagonia. Mauricio Macri publicó por última vez una postal de Nochebuena y Navidad hace dos semanas con su ahora expareja, Antonia y Valentina Barbier.

La historia de amor de Mauricio Macri y Juliana Awada

El vínculo entre ambos comenzó cuando Macri ejercía como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El primer encuentro sucedió en septiembre de 2009 en el Ocampo Wellness Club de Barrio Parque. La empresaria tenía entonces 35 años y el dirigente 50.

La pareja consolidó su relación tras una primera salida a cenar y un fin de semana en Tandil. Meses después optaron por la convivencia. El casamiento se concretó el 16 de noviembre de 2010 ante familiares y unos 400 invitados del espectáculo, el periodismo y el deporte. Iván Achaval, Nicolás Caputo y Arturo Grimaldi firmaron como testigos del novio. Zoraida Awada, Pamela Marcuzzi y Marina Laurence lo hicieron por la novia.

El festejo continuó cuatro días más tarde en la estancia La Carlota en Tandil, una propiedad que le pertenece a un familiar de Macri, donde compartieron un almuerzo y una fiesta hasta la madrugada. El 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija en común. Macri ya era padre de tres hijos de su primer matrimonio con Yvonne Bordeu: Agustina, Francisco y Gimena. Juliana tenía a Valentina, fruto de su relación anterior con el belga Bruno Barbier.

La ex primera dama mantuvo una actividad constante en redes sociales durante los últimos años, donde solía difundir mensajes afectuosos dedicados a Macri en fechas especiales. Previo al traspaso de mando a Alberto Fernández, Awada escribió un texto de admiración hacia el líder de Pro.

“Siento una profunda admiración por vos. Esa es la palabra que mejor resume estos cuatro años. Desde lo personal, por lo que crecí a tu lado, por lo que aprendí y viví. Como argentina porque sé de tu entrega, tu compromiso, tu vocación y dedicación”, expresó en el posteo.

Macri también destacó el rol de su esposa en diversas oportunidades. En 2021, durante el programa La Noche de Mirtha con Juana Viale, reveló el apodo que utilizaba para ella: “la hechicera”. El expresidente detalló entonces la importancia de Awada para desconectarse de la gestión en la Quinta de Olivos.

“A las siete u ocho de la noche, cuando entraba a Olivos, yo me olvidaba. Fue gracias a la hechicera. Juliana fue increíble”, afirmó el exmandatario en la entrevista televisiva. También describió la rutina nocturna de esos años: “En ese momento cerraba todo, no prendía la televisión y ponía Netflix. Hasta las siete de la mañana del día siguiente. Trataba de terminar el día y reconstituirme desde el afecto, el amor, la familia y los amigos”.

