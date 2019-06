El exbaterista de Guns N' Roses se apuñaló a sí mismo

Steven Adler Fuente: Archivo

Los problemas recurrentes con las drogas de Steven Adler ya han sido documentados en dos reality shows

El exbaterista de Guns N' Roses Steven Adler fue internado el viernes pasado en un hospital de Los Ángeles, California, después de que se apuñaló en el estómago por accidente, cuando se encontraba en su casa ubicada en la misma localidad de los Estados Unidos.

Desde el interior del domicilio alertaron a los servicios de emergencia gracias a una llamada al 911. Los policías y paramédicos encontraron al músico con una puñalada en el estómago, pero indicaron que no era nada grave.

De acuerdo con el medio TMZ, Adler fue llevado a un hospital cercano con "lesiones que no amenazan la vida". La misma publicación indicó que nadie más estuvo involucrado en el acto. El representante del baterista de Guns N' Roses aseguró que no se ha cancelado el espectáculo que tenía planeado para el 12 de julio en Las Vegas. De todos modos, el representante de Steven Adler confirmó la noticia y dijo que "el apuñalamiento no fue un intento de suicidio, sino simplemente un accidente".

No especificó por qué ocurrió este accidente, aunque lo describió como una "herida muy superficial". El representante mencionó que Steven Adler ha estado sobrio durante varios años.

Hace cuatro noches se presentó en Biloxi, Mississippi, y hace una semana, en Houston, Texas.

Steven Adler participó en los álbumes de Guns N' Roses: Appetite for destruction, en 1987, y en su continuación, Lies, en 1988. Fue expulsado de la banda de heavy metal en 1990 por sus problemas con el alcohol y las drogas.

Aunque ya había abandonado la agrupación, en 2012 fue incluido en el Salón de la Fama de Rock & Roll junto con ellos. El originario de Cleveland, en Estados Unidos, actualmente se presenta al lado de Constantine Maroulis, Carl Restivo y Michael Thomas, en la banda Adler's Appetite. Los problemas con sustancias tóxicas de Adler han sido documentados en varios programas de televisión, como en las temporadas 1 y 2 de Celebrity Rehab with Dr. Drew, así como en el spinoff Sober House.

También ha colaborado algunas veces con Guns N' Roses desde que iniciaron la gira del reencuentro, en 2016.