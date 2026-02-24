Gran Hermano 2026: Divina Gloria irrumpió con todo y empezó con un chiste al límite
La artista, que supo brillar como cantante y actriz de comedia, se animó a participar del reality más famoso del país; mirá su ingreso
- 2 minutos de lectura'
Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) comenzó este lunes con muchas sorpresas y una de ellas sin dudas fue el ingreso de Divina Gloria como una de las participantes del ciclo. De esta manera, la reconocida actriz, comediante y cantante de 63 años se animó a entrar a la casa más famosa del país y llevar todo su rock y todo su humor al juego.
Para su presentación, Divina comenzó con un chiste al filo, tal como tiene acostumbrado al público. “Gran Hermano es lo que me faltaba hacer, una porno y Gran Hermano”, bromeó la artista y recordó que en su carrera compartió escenario con grandes personalidades de la cultura. “Yo participé del programa de Alberto Olmedo, No Toca Botón. Chica Olmedo, chica Páez y ahora quiero ser una chica Gran Hermano“, aseguro.
En cuanto a la estrategia, solamente se limitó a compartir lo que aportará en la casa por su personalidad. “A mí me gustaría entrar a la casa para que se diviertan, entretener, y para limpiar, porque soy muy buena para lustrar cosas doradas”, afirmó la destacada figura del under porteño en los años 80, que debutó en el cine con películas como Los gauchos judíos y Almejas y mejillones, y lanzó su primer disco Desnudita es mejor en 1986.
Divina exploró géneros como pop, rock, jazz y tango y colaboró con artistas como Willy Crook y Daniel Melingo. A sus 63 años, sigue activa en proyectos artísticos y comparte abiertamente su vida, incluyendo entrevistas sobre su carrera y experiencias personales. Mantiene mucha presencia Instagram con su cuenta @divigloria, que tiene más de 17 mil seguidores.
