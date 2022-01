El excéntrico millonario Gianluca Vacchi tiene Covid y mostró cómo limpia su sangre una terapia de ozono

Hace unos días, el excéntrico millonario Gianluca Vacchi confirmó que dio positivo por Covid y decidió documentar en las redes sociales todos los detalles de cómo transita la enfermedad. El empresario italiano que reside en Miami compartió un video en Instagram de su cuarto día con la enfermedad donde mostró los procesos de un tratamiento poco conocido en la medicina tradicional, que presuntamente contrarresta los efectos del virus. LA NACION consultó con distintos expertos en la salud quienes se mostraron a favor y en contra de esta práctica.

“Hola chicos, Covid día 4. Estoy lavando y limpiando mi sangre”, adelanta el empresario mientras se somete a un tratamiento de ozono con el que limpia la sangre de su organismo. “Hoy estamos haciendo ozono. Así que voy a suministrar 100 cc de ozono en su sangre y en dos horas voy a retirarlo”, agrega la enfermera que realiza todo el procedimiento. “Al menos, seguramente, lo pasaré más rápido y mejor”, explica por último el empresario con la esperanza de que este tratamiento tenga grandes beneficios a su sistema inmune.

Distintos expertos consultados por LA NACION explicaron que este tipo de tratamientos terapéuticos son considerados “de alto riesgo” y que no están aprobados por los organismos correspondientes y tampoco se utilizan en la medicina tradicional. No obstante, hubo quienes indicaron que pueden funcionar como una elección más a los procesos médicos convencionales.

¿Qué dicen los expertos sobre ozonoterapia para el Covid?

“La ozonoterapia se considera una medicina alternativa y no hay evidencia científica suficiente para avalar ninguno de estos tratamientos, quienes la promocionan dicen que el ozono tendría función virucida inmunomoduladora. No hay estudios aleatorizados comparando doble ciego entre el que recibe ozonoterapia vs. el que no la recibe, como para demostrar la utilidad de estos tratamientos. No los hay ni para Covid ni para otras afecciones respiratorias”, explicó la infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Elena Obieta.

La experta aclaró que en el caso de la medicina alopática esta sí está basada en la evidencia científica y que por lo tanto sí se recomienda para el tratamiento del Covid-19. En ese sentido extendió que todo lo resultante con la ozonoterapia “la evidencia es pobre, de mala calidad” y es “nula” para los médicos especialistas. “La única evidencia fuerte que tenemos es la utilidad de las vacunas y esto sí hay que resaltarlo fuerte para disminuir las formas graves de internaciones y muertes, evitar los contagios y eventualmente, si el paciente tiene baja saturación de oxígeno, los tratamientos basados en corticoides inmunomoduladores en algunos casos, en otros casos antivirales que están demostrando efectividad utilizados tempranamente”, amplió.

De acuerdo con la información que maneja el Centro Integral de Ozonoterapia de Buenos Aires, la ozonoterapia es una terapia médica netamente natural que utiliza el ozono (O3), un gas formado por tres átomos de oxígeno que tiene un efecto terapéutico muy amplio y eficaz en el organismo, sin contraindicaciones. “La ozonoterapia consiste en aplicar al paciente una mezcla de ozono médico, el cual se absorbe y distribuye rápidamente en el torrente sanguíneo. Posteriormente, el ozono inicia una especie de reacción bioquímica en cadena a través de la cual se estimula el potencial regenerativo y reparador de las células”, indicó Ana María Chillemi.

Los expertos coinciden en que este tratamiento debe ser realizado única y exclusivamente por un profesional debidamente autorizado, capacitado y con experiencia. Además, desde el Centro aclararon que no atienden pacientes infectados, sino que realizan tratamientos de ozono preventivos y con secuelas de Covid-19, ya que no son un hospital. Pero defendió la utilidad de la práctica: “El ozono médico ha demostrado clínicamente en el paso su eficacia contra el coronavirus en varios ensayos clínicos realizados a nivel Mundial. Aporta una mayor cantidad de oxígeno a los tejidos, por lo que se revierten los procesos patológicos. Además, se estimula el sistema inmunológico, se eliminan los radicales libres, responsables de la oxidación celular, y se regulan los procesos inflamatorios.

La ozonoterapia en la Argentina no se ha extendido a pacientes con Covid-19, como sí ha pasado en el exterior. “Es muy interesante el potencial que tiene por las propiedades del ozono como molécula medicinal. El ozono activa mecanismos de inmunidad natural. En algún momento se planteó la ozonoterapia; cuando se usa es una mezcla 97% de oxígeno y un 3% de ozono. Se tiene que sacar la sangre y después reinfundirla al paciente en forma adecuada. Es una propuesta hoy en día”, dijo a LA NACION Tomás Herrero, jefe de inmunología y alergia del Hospital Fernández y del Mater Dei.

Según explicó Herrero, este tratamiento si se hace tiene que ser de forma controlada y regulado por los expertos, pese a que carece de efectos adversos. “Todo tiene que ser muy adecuado: en una instalación hospitalaria con el personal y las medidas de seguridad necesarias y con un equipo asignado específicamente para eso, exclusivamente en una sala y personal idóneo”, aclaró. En ese sentido, dijo que el potencial antiinfeccioso es muy alto, pero que requiere de una logística que si bien no es compleja se tiene que realizar en un lugar hospitalario y con los protocolos de seguridad pertinentes.

Si bien se habla poco del tema, aseguró que la oxigenación en la sangre no genera inconvenientes y que “no se excluyen mutuamente” de la medicina tradicional, ya que se lo considera un complemento. “Un generador de ozono es un generador especial, pero que transforma la molécula O3 y una vez que lo genera simplemente se administra. Es un tratamiento que no tiene costos en la práctica”, sintetizó.