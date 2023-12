escuchar

Este lunes 11 de diciembre, aterrizó en la pantalla de Telefe la nueva edición de Gran Hermano, con la conducción de Santiago del Moro y el acompañamiento de Julieta Poggio para dar la bienvenida a los 20 concursantes que ingresaron en la casa más famosa del país. Entre los participantes, entró Carla, una abogada oriunda de Villa Adelina que tiene un exitoso emprendimiento: de qué se trata.

“Estoy enloquecida con mis cuatro hijos y el laburo”, destacó la participante en su presentación para el reality. Carla De Stefano, oriunda de Villa Adelina, estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque no ejerce y vive de un exitoso emprendimiento que inició ella misma. La concursante contó que recientemente superó un cáncer de mama y que, un mes antes de ingresar al quirófano para ser operada, conoció a su actual pareja, Hugo, a través de Tinder.

“Lo conocí en mi peor momento. Cómo no va a ser el amor de mi vida”, señaló. Además de definirse como una persona hiperactiva y extrovertida, la mujer señaló que es “una artista frustrada”. Y que, para facilitar su ingreso a Gran Hermano, contó con el “apoyo absoluto” de su hija de 17 años. “Me dijo: ‘Mamá, andá, olvidate de mis hermanos, que yo me ocupo’”, advirtió.

Pero, fuera de la casa más famosa del país, a Carla le aguarda un negocio que construyó ella misma y que convirtió en su pasión. Se trató de Chula Home Deco, un local de muebles y decoración del hogar ubicado en Vicente López que dirige la participante de Gran Hermano y que cuenta en Instagram con más de 544 mil seguidores.

Instagram: chulahomedeco

“Soy muy buena vendedora”, destacó De Stefano, quien aseguró que inició su emprendimiento con mucho “amor y sacrificio”. Y detalló: “A los 5 años, compraba los helados de palito en el quiosco y me iba a la vereda de mi casa, los metía en una heladerita de hielo, le agregaba un poquito de ganancia y se lo vendía a los vecinos que me compraban. Estaba en el jardín cuando hacía eso”.

Carla sorprendió a sus compañeros de la casa con su historia de vida

Carla De Stefano emocionó a todos sus compañeros y compañeras al contar su historia de vida, en su ingreso a la casa más famosa del país. La oriunda de Villa Adelina se recibió a los 30 años en la UBA, aunque no ejerce de abogada.

Además, profundizó sobre su historia familiar. “Estuve 17 años casada con un hombre, que lo terminé de conocer cuando me separé. Porque me dejó sola con tres hijos, con una cuenta hipotecaria, con prepaga para todos, con colegio privado... Todo sola”, advirtió.

Y continuó: “A los 40 años, estaba muy triste en mi matrimonio. Me sentía literalmente como un potus que se estaba secando al sol. Fui tapando con mis hijos, con los estudios, con el trabajo... Y, cuando te querés acordar, la vida te pasó tan rápido”.

La participante contó: “Por eso, es tan importante no perder tiempo y pensar que cada día puede ser el último. Y vivir realmente con lo que uno desea y no en la supuesta zona de confort que, a veces, uno tiene miedo de atravesar. Entonces, me pasó que yo tenía 40 años, estaba colgando ropa un domingo y me sentía tan desdichada. Yo soy re alegre, pero cantaba y él me decía: ‘Cállate’. Me apagaba”, concluyó.