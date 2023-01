El explosivo audio que le habría mandado el padre de Camila Homs a Rodrigo De Paul

escuchar

Si bien el Mundial llegó a su fin, la información referida a los campeones del mundo no cesa. Sin embargo, y a pesar del triunfo, para algunos la vuelta a casa no fue del todo color de rosas, puesto que, los problemas que existían antes, no desaparecieron después de Qatar. Al contrario, se agravaron.

Rodrigo De Paul volvió a enfrentarse a su expareja y madre de sus hijos Camila Homs y el conflicto escaló, una vez más, a la justicia. Entre medio de insultos, abogados y explosivos mensajes, se hizo público un audio que le habría mandado Horacio Homs, el padre de Camila, meses atrás al futbolista con una gran cantidad de insultos y amenazas.

Las cosas entre Rodrigo y Camila vienen de mal en peor. Ellos fueron pareja durante más de una década y tuvieron dos hijos. Tras la separación, él comenzó una relación con Martina “Tini” Stoessel y en el medio tuvo una batalla legal con su ex. Aunque lograron llegar a un acuerdo por el bien de los pequeños, la situación dio marcha atrás cuando el futbolista volvió al país tras ganar la Copa del Mundo y fue a visitar a su pareja antes que a los niños. Esto habría sido la gota que colmó el vaso y derivó en una serie de mensajes de parte de Homs que terminaron en una denuncia penal de parte de De Paul.

Camila Homs y Rodrigo De Paul fueron pareja por más de una década y tuvieron dos hijos (Foto Instagram)

Pero la disputa entre los padres de Francesca y Bautista tiene larga data y más de un involucrado, entre ellos Horacio Homs, el padre de Camila. En Socios del espectáculo (eltrece) compartieron un audio que le habría mandado al jugador del Atlético de Madrid meses atrás y que habría sido uno de los motivos que derivaron en la denuncia por amenazas y extorsiones.

Según Rodrigo Lussich, “el audio fue en respuesta a una discusión previa que venía teniendo Homs con De Paul, en la que, según los abogados de Homs, De Paul también le habría advertido acerca de volver con una vieja causa judicial que, a nivel político, lo tuvo comprometido a Horacio Homs, en el pasado”.

Si bien el mensaje comenzó en un tono cordial, rápidamente se convirtió en una seguidilla de insultos, acusaciones y amenazas. “¿Qué hacés, Ro? Me dijo Camila recién que fue a la abogada y tu abogada la amenazó con que iba a sacar la causa mía a la vista. Me tenés podrido ya hijo de p… Yo voy a ser el que va a ir a hablar en los medios de las fechas. Voy a hablar de toda la plata que me robabas cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, a Camila todos los ahorros, que me robabas a mí. Eso voy a hablar yo, sore… mal parido”, se esuchó decir a Homs.

El audio que le mandó Horacio Homs a Rodrigo De Paul

En esta misma línea el ex yerno del mediocampista argentino volvió a arremeter contra él y le dejó una fuerte advertencia: “¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar y ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs. Pedazo de bobo. Vos sos un logi. Bol... te das cuenta de que sos un logi, figuretti. Bobo”.

Según indicó Adrián Pallares, la frase “ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs” que dijo el padre de Camila sería “de la cual, aparentemente, se agarraría la defensa de Rodrigo De Paul para decir ‘acá me amenazan’”. Asimismo, indicó que el audio “es mucho más largo y con insultos mucho más tremendos”.

